    Bihar Politics: मैथिली ठाकुर की एंट्री से अलीनगर बनी हॉट सीट, अब महागठबंधन और जन सुराज पर नजर

    By Prince Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:46 PM (IST)

    दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट, जो कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम से जानी जाती थी, अब लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भाजपा में शामिल होने से चर्चा में है। भाजपा ने उन्हें अलीनगर से उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टियों ने अभी तक अलीनगर से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं।

    मैथिली ठाकुर।

    प्रिंस कुमार, दरभंगा। अलीनगर विधानसभा सीट (Alinagar Vidhan Sabha Seat 2025) कभी राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उनके क्षेत्र परिवर्तन और 2020 में भाजपा प्रत्याशी मिश्री लाल यादव की जीत के बाद इस क्षेत्र की चर्चा बढ़ गई।

    आगामी चुनाव में अलीनगर एक हॉट सीट बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण चर्चित लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भाजपा में शामिल होना है। 14 अक्टूबर को उन्होंने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और बुधवार को पार्टी की आधिकारिक सूची में उनका नाम शामिल किया गया।

    मैथिली ठाकुर अलीनगर से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, इस पर सभी सहमत थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह बेनीपट्टी या अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी की घोषणा ने इस भ्रम को समाप्त कर दिया है। अब क्षेत्र में जो हलचल थी, उसके शांत होने की उम्मीद है।

    हालांकि, सवाल यह है कि महागठबंधन अलीनगर से किसे उम्मीदवार बनाएगा। मैथिली ठाकुर का मुकाबला किससे होगा, यह भी महत्वपूर्ण है।

    प्रशांत किशोर की जन सुराज ने दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से छह पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन अलीनगर का नाम उनमें नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी केवल जाले, गौड़ाबौराम और केवटी से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अलीनगर उनकी सूची में भी नहीं है।

    इस प्रकार, महागठबं के घटक राजद पर सभी की नजरें टिकी हैं। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लोक गायिका ने क्षेत्र में अपनी जीत की संभावनाएं कैसे बनाई हैं।