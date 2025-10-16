Bihar Politics: जन सुराज की तीसरी लिस्ट जारी होने से पहले सामने आए 2 बड़े नाम, PK ने अब इनको दिया टिकट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जन सुराज पार्टी की ओर से सकरा विधानसभा सीट के लिए रेणू पासवान और पारू से रंजना सिंह को सिंबल दिया गया है। दोनों प्रत्याशियों ने इसकी पुष्टि भी की है। बताया कि पार्टी का सिंबल मिल गया है। अब शीघ्र ही नामांकन करेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, जन सुराज की ओर से अभी प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी नहीं की गई है। गुरुवार को सभी सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना है। विदित हो कि सकरा सुरक्षित सीट है। यहां से कई कार्यकर्ता टिकट प्राप्त करने की रेस में थे, लेकिन पार्टी ने अंतत : रेणू पासवान के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। वे पिछले कई माह से सकरा में सक्रिय भी हैं।