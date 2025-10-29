Language
    Bihar Politics: 'काजल की कोठरी...', भगवान का पद से इस्तीफा; वोटिंग से पहले BJP को बक्सर जिले में झटका

    By Srikant Dubey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:10 PM (IST)

    बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले, बक्सर जिले में भाजपा को उस समय झटका लगा जब मंडल अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। इस घटना ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया है और विपक्ष को एक अवसर मिल गया है। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिससे पार्टी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं।

    भगवान का पद से इस्तीफा; वोटिंग से पहले BJP को बक्सर जिले में झटका

    संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की सरगर्मी के बीच सिमरी की सियासत में मंगलवार की शाम बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। भाजपा सिमरी मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

    त्यागी ने देर शाम अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि काजल की कोठरी से दूर रहने के बावजूद यदि कालिख लग जाए, तो वह हमें मंजूर नहीं।

    उन्होंने आगे लिखा है कि राजनीति उनके लिए समाजसेवा का माध्यम है, न कि लाभ कमाने का जरिया। उनके इस बयान ने संगठन के भीतर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं।

    हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा केवल सिमरी मंडल अध्यक्ष पद से है, पार्टी या एनडीए गठबंधन से नहीं।

    उन्होंने कहा कि भाजपा में उनकी निष्ठा बरकरार है और आसन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वे पहले की तरह मेहनत जारी रखेंगे।

