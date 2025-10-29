Bihar Politics: 'काजल की कोठरी...', भगवान का पद से इस्तीफा; वोटिंग से पहले BJP को बक्सर जिले में झटका

संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की सरगर्मी के बीच सिमरी की सियासत में मंगलवार की शाम बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। भाजपा सिमरी मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

त्यागी ने देर शाम अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि काजल की कोठरी से दूर रहने के बावजूद यदि कालिख लग जाए, तो वह हमें मंजूर नहीं।

उन्होंने आगे लिखा है कि राजनीति उनके लिए समाजसेवा का माध्यम है, न कि लाभ कमाने का जरिया। उनके इस बयान ने संगठन के भीतर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा केवल सिमरी मंडल अध्यक्ष पद से है, पार्टी या एनडीए गठबंधन से नहीं।

उन्होंने कहा कि भाजपा में उनकी निष्ठा बरकरार है और आसन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वे पहले की तरह मेहनत जारी रखेंगे।

