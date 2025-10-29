Language
    Bihar Politics: अब BJP ने भी जाहिर कर दी अपनी मंशा, NDA में फाइनल हो गया CM फेस!

    By Prashant Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की सरकार बनने का विश्वास जताया है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने महागठबंधन में कलह की बात कही और विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिहार में विकास की बात कही और पीएम मोदी के भागलपुर आगमन की संभावना जताई।

    Hero Image

    बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) में एनडीए के पक्ष में माहौल होने की बात कहते हुए इस बार भी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में एनडीए की सरकार (NDA Government Bihar) बनने का विश्वास जताया है। एक तरह से उन्होंने बता दिया है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम नीतीश कुमार ही होंगे।

    इसी के साथ, उन्होंने महागठबंधन (Bihar Mahagathbandhan) में आपसी कलह खुलकर सामने आ जाने की चर्चा करते हुए कहा कि वह “महालठबंधन” बन चुका है। उन्होंने कहा कि वहां सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई।

    भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये बातें मंगलवार को आकाशवाणी चौक स्थित एनडीए कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कही।

    उन्होंने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि कांग्रेस और राजद जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

    एक सवाल के दौरान दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों नेता वोट चोरी का भ्रम फैलाने निकले थे, जबकि असल में इन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि ही चोरी कर ली। जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी।

    उन्होंने विपक्ष पर जुमलेबाजी की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आते ही कभी सोने का कटोरा, तो कभी चांदी का चम्मच देने की बातें कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व विकास किया है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से दिखेगा।

    प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन की संभावना है, जिससे एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह, डॉ. प्रीति शेखर समेत कई नेता मौजूद थे।

