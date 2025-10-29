Language
    'लालू यादव की ओरिजनल पार्टी है जनशक्ति जनता दल', तेजप्रताप बोले- जयचंद हमारे पीछे पड़ा

    By Ranjit Kumar Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    जनशक्ति जनता दल के नेता तेजप्रताप यादव ने बक्सर में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार की शिक्षा और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने खुद को लालू यादव का असली वारिस बताते हुए लोगों को 'बहरूपियों' से सावधान रहने की सलाह दी, जो उन्हें पांच साल पीछे ले जा सकते हैं। तेजप्रताप ने अपने विरोधियों पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया।

    Hero Image

    लालू प्रसाद यादव और तेजप्रताप यादव। PTI

    संवाद सहयोगी, चौगाईं (बक्सर)। बुधवार को चौगाईं प्रखंड के मुरार गांव स्थित हाई स्कूल के खेल मैदान में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) अपने हेलीकॉप्टर से उतरे। अपने दल के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में उन्होंने संबोधित किया।

    अपने निर्धारित समय से मौसम की खराबी को लेकर घंटों विलंब से पहुंचे तेजप्रताप ने मंच संभालते ही कहा, आज बिहार शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था तीनों मोर्चों पर पिछड़ता जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आज खुद महसूस कर रहे हैं कि यहां शिक्षा की कितनी कमी है और बेरोजगारी ने किस तरह हाहाकार मचा रखा है।

    तेजप्रताप ने खुद को अपने पिता लालू प्रसाद यादव के विचारों का असली वारिस बताते हुए कहा कि जनशक्ति जनता दल ही "लालू यादव की ओरिजिनल पार्टी" है।

    उन्होंने कहा, हम अपने पिता की विचारधारा पर चल रहे हैं। जयचंद हमारे पीछे पड़ा है, पर हम डरने वाले नहीं हैं।

    अपने चिर-परिचित अंदाज में तेजप्रताप ने भीड़ से मुखातिब होकर कहा, "बहुत सारा बहुरूपिया घूम रहा है, उसके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर पांच साल पीछे चले जाएंगे।"

    उन्होंने यह भी जोड़ा कि बहुरुपियों ने मेरे खिलाफ भी साजिश की थी। मुझे पुराने दल से अलग करवाया, घर से निकलवाया और षड्यंत्र रचा गया।

