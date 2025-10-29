'लालू यादव की ओरिजनल पार्टी है जनशक्ति जनता दल', तेजप्रताप बोले- जयचंद हमारे पीछे पड़ा

संवाद सहयोगी, चौगाईं (बक्सर)। बुधवार को चौगाईं प्रखंड के मुरार गांव स्थित हाई स्कूल के खेल मैदान में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) अपने हेलीकॉप्टर से उतरे। अपने दल के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में उन्होंने संबोधित किया।

अपने निर्धारित समय से मौसम की खराबी को लेकर घंटों विलंब से पहुंचे तेजप्रताप ने मंच संभालते ही कहा, आज बिहार शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था तीनों मोर्चों पर पिछड़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आज खुद महसूस कर रहे हैं कि यहां शिक्षा की कितनी कमी है और बेरोजगारी ने किस तरह हाहाकार मचा रखा है।

तेजप्रताप ने खुद को अपने पिता लालू प्रसाद यादव के विचारों का असली वारिस बताते हुए कहा कि जनशक्ति जनता दल ही "लालू यादव की ओरिजिनल पार्टी" है।

उन्होंने कहा, हम अपने पिता की विचारधारा पर चल रहे हैं। जयचंद हमारे पीछे पड़ा है, पर हम डरने वाले नहीं हैं।

अपने चिर-परिचित अंदाज में तेजप्रताप ने भीड़ से मुखातिब होकर कहा, "बहुत सारा बहुरूपिया घूम रहा है, उसके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर पांच साल पीछे चले जाएंगे।"

उन्होंने यह भी जोड़ा कि बहुरुपियों ने मेरे खिलाफ भी साजिश की थी। मुझे पुराने दल से अलग करवाया, घर से निकलवाया और षड्यंत्र रचा गया।

