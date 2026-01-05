जागरण संवाददाता, आरा। Bhojpur News: आरा जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और जरूरत के मुताबिक रेलवे अपने आधारभूत ढांचा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू रेल मंडल अंतर्गत उदवंतनगर स्टेशन जल्द दानापुर मंडल के अधीन होगा। यहां पर दानापुर से भी बड़ा रेलवे यार्ड विकसित करने की योजना है। इस यार्ड में 50 रैक की पार्किंग और संधारण की क्षमता होगी। पूर्व मध्य रेलवे (ECR) की ओर जाने वाली सभी वंदे भारत और सुपरफास्ट ट्रेन को यहां से चलाया जा सकेगा। आधुनिक वाश‍िंग पिट का शुभारंभ रेलवे की योजनाओं के बारे में जानकारी सोमवार को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राजगीर, सहरसा, समस्तीपुर में भी साइड डिपो बनाने के लिए सुझाव दिया गया है। वे आरा जंक्शन पर बने आधुनिक वाशिंग पिट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। आरा जंक्शन पर मॉडल अस्पताल के साथ सामुदायिक भवन का शिलान्यास एनके राय की मौजूदगी में कराया गया। उनके द्वरा अमृत भारत का अवलोकन किया गया, महाप्रबंधक ने कहा कि यहां पर स्पेयर स्टॉक रखने की भी निर्देश दिया, जिसमें डीआरएम विनोद कुमार ने तत्काल रूप से निर्देश दिया कि यहां पर स्टॉक स्पेयर पार्ट्स का रखा जाए।

आरा जंक्शन से साउथ बिहार एक्सप्रेस, कैपिटल एक्सप्रेस, जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित पांच ट्रेनों की आवागमन की जाती है। महाप्रबंधक ने कहा कि ट्रेनों में रखरखाव की सुविधा के लिए यह दानापुर रेल मंडल का बड़ी उपलब्धि है। पहले के 6 घंटे में एक रेक की साफ सफाई की जाती थी ले‍किन अब 3:30 घंटे में यह काम हो सकेगा। महाप्रबंधक ने बताया कि उदवंतनगर स्टेशन को यार्ड के रूप में इस तरह से विकसित किया जाएगा कि रेलवे की आने वाली जरूरत के अनुसार ट्रेनों का प्रबंधन और रखरखाव किया जा सके।

आरा जंक्शन पर भी प्लेटफार्म का ऊंचीकरण और स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। इसे तय समय पर पूरा किया जाएगा। मौके पर हाजीपुर रेलवे जोन के सचिव एसके सिंह, सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ, एडीआरएम आधार राज, प्रभात कुमार, सीपीआरओ सरस्वती चंद्र, आरा जंक्शन के स्टेशन पर प्रबंधक एनके राय, आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार सहित कई मौजूद थे। आधुनिक तकनीक से होगी ट्रेनों की निगरानी एडीआरएम आधार राज ने जानकारी दी कि अब ट्रेनों की निगरानी भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से की जाएगी। किसी भी संभावित खतरे की सूचना पहले ही कंट्रोल रूम और लोको पायलट तक पहुंच जाएगी, जिससे समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।