जागरण संवाददाता, आरा। Bhojpur News: जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट तालाब अब नए कलेवर में नजर आएगा। वर्षों से उपेक्षित रहे इस तालाब का कायाकल्प ढाई करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

इसके लिए बुडको (बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) की ओर से 2.50 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया गया है।

योजना के तहत कलेक्ट्रेट तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल इसकी ऐतिहासिक पहचान और निखरेगी, बल्कि शहर को एक खूबसूरत सार्वजनिक स्थल भी मिलेगा।

योजना के अनुसार तालाब के चारों ओर आकर्षक और मजबूत दीवार का निर्माण किया जाएगा, जो सुरक्षा के साथ-साथ सौंदर्य को भी बढ़ाएगी।

दीवार का डिजाइन आधुनिक और कलात्मक होगा, ताकि दूर से ही यह स्थल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। तालाब के भीतर और किनारों पर फव्वारे लगाए जाएंगे, जिनमें रंगीन लाइटिंग की व्यवस्था होगी।

शाम ढलते ही जब फव्वारों के साथ रोशनी का खेल शुरू होगा, तो पूरा परिसर मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करेगा। कलेक्ट्रेट तालाब परिसर को हरियाली से भरने की भी व्यापक योजना है।

यहां एक से बढ़कर एक आकर्षक और खूबसूरत पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ सौंदर्य में भी इजाफा होगा।

फूलों, सजावटी पौधों और छायादार वृक्षों के कारण यह स्थल सुबह-शाम टहलने वालों के लिए खास बन जाएगा। हरियाली के बीच बैठने की सुगम व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि लोग परिवार और मित्रों के साथ सुकून के पल बिता सकें।