आरा में 2.50 करोड़ की एक और सौगात; कलेक्ट्रेट तालाब बनेगा ऐसा कि समय गुजारने पहुंचेंगे शहरवासी
आरा के ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट तालाब का 2.50 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। बुडको द्वारा जारी टेंडर के तहत इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। Bhojpur News: जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट तालाब अब नए कलेवर में नजर आएगा। वर्षों से उपेक्षित रहे इस तालाब का कायाकल्प ढाई करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
इसके लिए बुडको (बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) की ओर से 2.50 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया गया है।
योजना के तहत कलेक्ट्रेट तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल इसकी ऐतिहासिक पहचान और निखरेगी, बल्कि शहर को एक खूबसूरत सार्वजनिक स्थल भी मिलेगा।
योजना के अनुसार तालाब के चारों ओर आकर्षक और मजबूत दीवार का निर्माण किया जाएगा, जो सुरक्षा के साथ-साथ सौंदर्य को भी बढ़ाएगी।
दीवार का डिजाइन आधुनिक और कलात्मक होगा, ताकि दूर से ही यह स्थल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। तालाब के भीतर और किनारों पर फव्वारे लगाए जाएंगे, जिनमें रंगीन लाइटिंग की व्यवस्था होगी।
शाम ढलते ही जब फव्वारों के साथ रोशनी का खेल शुरू होगा, तो पूरा परिसर मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करेगा। कलेक्ट्रेट तालाब परिसर को हरियाली से भरने की भी व्यापक योजना है।
यहां एक से बढ़कर एक आकर्षक और खूबसूरत पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ सौंदर्य में भी इजाफा होगा।
फूलों, सजावटी पौधों और छायादार वृक्षों के कारण यह स्थल सुबह-शाम टहलने वालों के लिए खास बन जाएगा। हरियाली के बीच बैठने की सुगम व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि लोग परिवार और मित्रों के साथ सुकून के पल बिता सकें।
बुडको के सहायक योजना निदेशक विक्रम कुमार ने बताया कि जल्द ही निकला टेंडर फाइनल होगा। इसके बाद कार्य शुरू होगा।
स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए बनेगा जॉगिंग ट्रैक
स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तालाब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। ट्रैक के साथ-साथ आधुनिक और आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे सुबह और रात दोनों समय लोग सुरक्षित रूप से इसका उपयोग कर सकें।
खास बात यह है कि लाइटिंग को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि तालाब की सुंदरता रात में और भी निखर कर सामने आए।
पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तालाब परिसर में कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा। यहां लोगों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाने-पीने की सुविधा मिलेगी।
परिवार, बच्चे और युवा यहां समय बिताते हुए जल-सौंदर्य और हरियाली का आनंद ले सकेंगे। कैफेटेरिया के कारण यह स्थल सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक मेल-मिलाप का केंद्र भी बन जाएगा।
आरा के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा यह तालाब
कलेक्ट्रेट तालाब के इस कायाकल्प से आरा शहर को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ अब यह स्थल सुंदरता और पर्यटन का प्रतीक बनेगा।
स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद कलेक्ट्रेट तालाब न केवल भोजपुर, बल्कि आसपास के जिलों से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा और आरा के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।