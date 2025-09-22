Tejpratap Yadav: तेजप्रताप यादव ने PM को अपशब्द पर दिखाए तेवर, RJD से कहा- गीता की कसम खाता हूं...

लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद से दूरी बनाते हुए कई अहम बयान दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की और शिवानंद तिवारी पर पिता को जेल भिजवाने का आरोप लगाया। तेज प्रताप ने बिहार में बदलाव की बात करते हुए बेरोजगारी और अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

जागरण टीम, पटना। लालू प्रसाद के बड़े पुत्र, विधायक और नवगठित जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव का रविवार को कई अलग अंदाज व बयान सामने आया। जिससे उनकी पुरानी पार्टी राजद असहज हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि गीता की कसम खाता हूं कि अब चाहे जितने बुलावे आएं, वे राजद में वापस नहीं जाएंगे। तेज प्रताप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपशब्द मामले में भाजपा के पक्ष में खड़े दिखे और केंद्र व राज्य सरकार से तत्काल प्राथमिकी व कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी। अगर इस मामले में महुआ के राजद विधायक मुकेश रौशन को जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल वहां आंदोलन करेगा। किसी भी सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति की मां का अपमान स्वीकार्य नहीं है।