Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tejpratap Yadav: तेजप्रताप यादव ने PM को अपशब्द पर दिखाए तेवर, RJD से कहा- गीता की कसम खाता हूं...

    By Dilip Kumar Ojha Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:05 AM (IST)

    लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद से दूरी बनाते हुए कई अहम बयान दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की और शिवानंद तिवारी पर पिता को जेल भिजवाने का आरोप लगाया। तेज प्रताप ने बिहार में बदलाव की बात करते हुए बेरोजगारी और अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

    prefferd source google
    Hero Image
    तेजप्रताप यादव ने RJD को दिखाए सख्त तेवर। फोटो जागरण

    जागरण टीम, पटना। लालू प्रसाद के बड़े पुत्र, विधायक और नवगठित जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव का रविवार को कई अलग अंदाज व बयान सामने आया। जिससे उनकी पुरानी पार्टी राजद असहज हो सकती है।

    उन्होंने यह भी कहा कि गीता की कसम खाता हूं कि अब चाहे जितने बुलावे आएं, वे राजद में वापस नहीं जाएंगे। तेज प्रताप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपशब्द मामले में भाजपा के पक्ष में खड़े दिखे और केंद्र व राज्य सरकार से तत्काल प्राथमिकी व कार्रवाई की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी। अगर इस मामले में महुआ के राजद विधायक मुकेश रौशन को जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल वहां आंदोलन करेगा। किसी भी सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति की मां का अपमान स्वीकार्य नहीं है।

    वहीं, भोजपुर जिले के शाहपुर हाईस्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता व पिता के पुराने मित्र शिवानंद तिवारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही मेरे पिता को जेल भिजवाया था।

    उन्होंने कहा, उनके पुत्र राहुल तिवारी बहुरुपिया विधायक हैं, उनको हराना उनकी प्राथमिकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन यादव को शाहपुर से विधानसभा में भेजूंगा। विदित हो कि शिवानंद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं।

    इससे पहले बिहिया के साहेब टोला रोड स्थित अपनी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कहा कि बिहार में बदलाव जरूरी है, हमारी पार्टी को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। विगत वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं का प्रवासन हो रहा है, अपराध चरम पर है।

    उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तब दवा की कालाबाजारी की जांच का आदेश दिया था, लेकिन सरकार बदलने के साथ यह फैसला भी बदल दिया गया।

    तेज प्रताप ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन यादव को शाहपुर से विधानसभा में भेजूंगा। संचालन विक्की तिवारी ने किया। सभा मे नपं की मुख्य पार्षद जुगनू देवी सहित कई लोग शामिल हुए।

    यह भी पढ़ें- GST Rate Cut: आज से दिखेगा जीएसटी रिफार्म का असर, वाहन और रेस्टोरेंट समेत इन चीजों के दामों में आएगी कमी

    यह भी पढ़ें- Bihar Weather Update: बारिश के बाद अब उमस ने बढ़ाई मुसीबत, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम