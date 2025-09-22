Bihar Weather Update: बारिश के बाद अब उमस ने बढ़ाई मुसीबत, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में दो दिनों से हो रही झमाझम वर्षा पर विराम लग गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव कम होने के साथ वर्षा में कमी आई है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले तीन दिनों के दौरान वर्षा में कमी आने के साथ तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। 25 सितंबर से मानसून की सक्रियता बनने के साथ उत्तरी भागों के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।