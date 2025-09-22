Bihar Weather Update: बारिश के बाद अब उमस ने बढ़ाई मुसीबत, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
पटना और आसपास के क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश अब कम हो गई है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में बारिश में और कमी आएगी और तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। 25 सितंबर से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है।
प्रमुख शहरों का तापमान
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|पटना
|33.2
|26.2
|गयाजी
|32.2
|25.1
|भागलपुर
|33.2
|25.6
|मुजफ्फरपुर
|31.6
|26.1
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।