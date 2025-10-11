'न चुनाव लड़ने आया था, न लड़ने का इरादा', भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एलान

जागरण संवाददाता, आरा (भोजपुर)। Pawan Singh भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उठ रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने शनिवार को अपने फेसबुक और एक्स पर अपने भोजपुरीया समाज से अपील करते हुए साफ कहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, और न ही उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा है।

