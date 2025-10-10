Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रशांत किशोर से टिकट मांगने पहुंचीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति, इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सुर्खियों में है। ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मिलकर इंसाफ मांगा और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पवन सिंह, जो बीजेपी में हैं, उनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। ज्योति ने आरोप लगाया है कि पवन उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते। पवन सिंह को केंद्र सरकार से Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ज्योति सिंह ने कहा- मेरे साथ अन्याय हुआ है।

    डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर काफी सुर्खियों में है।

    दोनों के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है, वे शुक्रवार को जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मिलीं, और चर्चा है कि वे जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं।

    ज्योति सिंह ने जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मिलकर उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाईए। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने उनको ढाढस बढ़ाते हुए कहा कि आपके अन्याय का बदला लिया जाएगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पवन सिंह, जो बीजेपी में शामिल हैं और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, उनके टिकट पर अब खतरा मंडरा रहा है।

    ज्योति सिंह ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि पवन सिंह उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, और इसी वजह से वे चुनाव लड़ने की सोच रही हैं। उन्होंने कहा था, "अगर पवन मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी"।

    पवन सिंह ने कहा है कि ज्योति चुनाव लड़ने का दबाव बना रही थीं, लेकिन टिकट दिलवाना उनके बस की बात नहीं। बता दें कि पवन सिंह को केंद्र सरकार से Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जो उनके चुनावी माहौल और संभावित खतरों को देखते हुए है।

    पवन सिंह की लोकप्रियता और स्टार पावर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर महिला वोटरों के बीच इस विवाद का क्या असर पड़ सकता है।

    यह भी पढ़ें- 'मेरा अबॉर्शन कराया...' पवन सिंह की बीवी ने लगाया उन पर टॉर्चर करने का आरोप, एक्टर की कहानी में नया ट्विस्ट

    यह भी पढ़ें- पावर स्टार पवन सिंह के मकान में चोरी, खिड़की के रास्ते घर में घुसे चोर; 15 लाख के जेवरात ले उड़े

    image

    ज्योति के मिलने से चुनाव लड़ने की अटकले तेज