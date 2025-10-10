प्रशांत किशोर से टिकट मांगने पहुंचीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति, इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर काफी सुर्खियों में है। दोनों के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है, वे शुक्रवार को जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मिलीं, और चर्चा है कि वे जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योति सिंह ने जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मिलकर उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाईए। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने उनको ढाढस बढ़ाते हुए कहा कि आपके अन्याय का बदला लिया जाएगा।

पवन सिंह, जो बीजेपी में शामिल हैं और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, उनके टिकट पर अब खतरा मंडरा रहा है। ज्योति सिंह ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि पवन सिंह उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, और इसी वजह से वे चुनाव लड़ने की सोच रही हैं। उन्होंने कहा था, "अगर पवन मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी"।