'मेरा अबॉर्शन कराया...' पवन सिंह की बीवी ने लगाया उन पर टॉर्चर करने का आरोप, एक्टर की कहानी में नया ट्विस्ट

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह काफी लंबे समय से एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 8 अक्टूबर को दोनों ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दोनों ने अपनी-अपनी बात रखी और एक-दूसरे पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए।

ज्योति ने किए हैरान करने वाले दावे मुंबई में मीडिया से बात करते हुए, ज्योति सिंह ने अपनी शादी के बारे में परेशान करने वाले दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कई बार गर्भपात की गोलियां दी गईं और भावनात्मक व शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा।

ज्योति को अस्पताल में होना पड़ा था भर्ती उन्होंने उस रात का जिक्र किया जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ज्योति नेकहा, "उस समय, उनके भाई रानू भैया, उनकी टीम के दीपक भैया और विक्की जी मुझे अंधेरी के बेलेव्यूमल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ले गए।" ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन सिंह गर्भपात की गोलियां देते थे।" उन्होंने दावा किया कि बार-बार होने वाले इस ट्रॉमा ने उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, दोनों को प्रभावित किया।