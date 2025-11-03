Language
    चिराग-उपेन्द्र और नितिन गडकरी की सभा आज, तरारी में विशाल प्रशांत के लिए एनडीए का महाजुटान

    By Deepak Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    आज तरारी में चिराग, उपेन्द्र और नितिन गडकरी की विशाल सभा होने जा रही है। यह एनडीए का महाजुटान विशाल प्रशांत के समर्थन में आयोजित किया गया है। इस सभा का उद्देश्य एनडीए की शक्ति का प्रदर्शन करना और मतदाताओं को एकजुटता का संदेश देना है। नेतागण विशाल प्रशांत के पक्ष में भाषण देंगे और समर्थन जुटाएंगे।

    चिराग पासवन, उपेन्द्र कुशवाहा व नितिन गडकरी की सभा आज।

    जागरण संवाददाता, आरा। तरारी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत के समर्थन में सोमवार को सिकरहटा उच्च विद्यालय स्थित खेल मैदान में राजग नेताओं की विशाल जनसभा जन सभा आयोजित है।

    जिसमे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, रालोमो के अध्यक्ष सह सांसद उपेन्द्र कुशवाहा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं सांसद डॉ. भीम सिंह चन्द्रवंशी भाग लेंगे।

    कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पूर्व विधायक सुनील पांडेय ने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर लोगों को कार्यक्रम में आने को निमंत्रण दिया।

    भाजपा नेत्री पुष्पा चौहान, मदन स्नेही, रामपुलिस पासवान, अंकित चंद्रवंशी, सोनू पांडेय, गुड्डू प्रसाद, राजकुमार कुशवाहा समेत कई नेताओं ने विशाल प्रशांत के समर्थन में लोगों से कमल के फूल पर मत देने की अपील के साथ राजग नेताओं ने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत को लोग जात पात से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।

