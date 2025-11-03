पटना में आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासन सख्त; 23 वाहन जब्त, 6 पर प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के सख्त निर्देश के बाद रविवार सुबह से पूरे जिले में वाहनों की सघन जांच का अभियान चलाया गया।

इस क्रम में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 23 वाहनों को जब्त किया और छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रविधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जब्त वाहनों एवं प्राथमिकी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का नाम भी शामिल है। रविवार को डीएम ने एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, निर्वाची पदाधिकारियों एवं 21 कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ मतदान की तैयारियों की समीक्षा बैठक की।

इसमें सभी को आदेश दिया कि शांति भंग की किसी भी चेष्टा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने असामाजिक व आपराधिक तत्वों के पूर्व के इतिहास को देखते हुए सुसंगत धाराओं के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए।

भू-माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोहों, व गैर-कानूनी आर्थिक गतिविधियों या अपराध में संलिप्त लोगों पर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुसंगत धाराओं 126, धारा-135 एवं धारा-129 के तहत सख्त निरोधात्मक कार्रवाई करें। जिन लोगों ने अबतक अपने हथियार जमा नहीं कराए हैं, शस्त्र अधिनियम का सख्ती से अनुपालन करा उन्हें जमा कराएं।

राजनीतिक दल, प्रत्याशी, अधिकारी या कोई अन्य, जो भी आदर्श आचार संहिता के प्रविधानों का उल्लंघन करे, उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। विधि-व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अनधिकृत एवं अवैध ढंग से इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया।

आदर्श आचार संहिता में फंसे कई प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कई प्रत्याशी भी फंसे हैं। इनमें बाढ़ विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के प्रचार कार्य में लगे तीन वाहनों को जब्त किया गया है और प्रत्याशी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

वहीं, बख्तियारपुर विधानसभा से लोजपा (आर) प्रत्याशी अरुण कुमार साह के चुनाव अभिकर्ता के विरुद्ध रविवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। सीओ निरंजन सुमन ने बताया कि लोजपा नेता सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के रोड शो के लिए 12 से शाम पांच बजे तक अभिकर्ता ने अनुमति ली थी, लेकिन शाम 5 बजकर 56 मिनट पर ब्लाक के पास रोड शो के गुजरने का वीडियो साझा किया था।

वहीं, मनेर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र की प्रचार गाड़ी को एसडीओ ने निर्धारित से अधिक लाउडस्पीकर के कारण जब्त किया। बताते चलें कि सभी छह अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों की निगरानी में वाहनों की सघन जांच की जा रही है।