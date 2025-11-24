भोजपुर की महिलाओं को इस दिन मिलेंगे मुख्यमंत्री रोजगार योजना की पहली किस्त, खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए

Language
    By Rana Amresh Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:49 PM (IST)

    भोजपुर जिले की महिलाओं के लिए खुशखबरी है! मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत पहली किस्त 28 जून को जारी होगी। प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

    जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत भोजपुर जिले के हजारों पात्र महिलाओं के खाते में 26 नवंबर को पहली किस्त की राशि 10-10 हजार रुपये मिलेगी। यह उन महिलाओं को मिलेगी, जिन्हें आचार संहिता लगने के बाद नहीं भेजी जा सकी थी।

    25 सितंबर से पहली किस्त की राशि मिलनी शुरू हुई है। बाद में आचार संहिता के कारण राशि को भेजना बंद कर दिया गया था। सितंबर माह में जिले के एक लाख 41 हजार महिलाओं के आवेदन को अंतिम रूप से सत्यापित करके भेजा गया था, जबकि जिले में अन्य आवेदन लेकर कुल आवेदन दो लाख 41 हजार बताया गया था।

    बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो नवंबर को आरा में कहा था कि भोजपुर जिले में दो लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी गई है।

    जिला जीविका दीदी समन्वयक वरुण कुमार ने बताया कि गत शनिवार से आवेदन करने के लिए लिंक खुला है। इच्छुक महिलाओं ने आवेदन भी किया है। जिन पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना की 10 हजार रुपये की राशि नहीं मिली है, उनके खाते में 26 नवंबर को डाला जाएगा।

    उन्होंने बताया कि मंगलवार को सत्यापित शेष आवेदन को भेज दिया गया है। बताते चलें कि योजना की राशि को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड और जीविका संकुल स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

    पदाधिकारियों ने माना कि इससे स्वरोजगार के लिए काम करने वाली महिलाओं के हौसला को पंख लगेंगे। इन पैसों से महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। यही नहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आगे चलकर दो लाख रुपये की आर्थिक मदद भी बिहार सरकार से मिल सकती है।

