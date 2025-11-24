भोजपुर की महिलाओं को इस दिन मिलेंगे मुख्यमंत्री रोजगार योजना की पहली किस्त, खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए

जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत भोजपुर जिले के हजारों पात्र महिलाओं के खाते में 26 नवंबर को पहली किस्त की राशि 10-10 हजार रुपये मिलेगी। यह उन महिलाओं को मिलेगी, जिन्हें आचार संहिता लगने के बाद नहीं भेजी जा सकी थी।

25 सितंबर से पहली किस्त की राशि मिलनी शुरू हुई है। बाद में आचार संहिता के कारण राशि को भेजना बंद कर दिया गया था। सितंबर माह में जिले के एक लाख 41 हजार महिलाओं के आवेदन को अंतिम रूप से सत्यापित करके भेजा गया था, जबकि जिले में अन्य आवेदन लेकर कुल आवेदन दो लाख 41 हजार बताया गया था।

बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो नवंबर को आरा में कहा था कि भोजपुर जिले में दो लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी गई है। जिला जीविका दीदी समन्वयक वरुण कुमार ने बताया कि गत शनिवार से आवेदन करने के लिए लिंक खुला है। इच्छुक महिलाओं ने आवेदन भी किया है। जिन पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना की 10 हजार रुपये की राशि नहीं मिली है, उनके खाते में 26 नवंबर को डाला जाएगा।