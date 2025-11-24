जागरण संवाददाता, बरेली। किला थाना क्षेत्र में एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ को दबंग ने पीट दिया। धारदार हथियार से प्रहार किए, जिससे बीएलओ के चेहरे और शरीर पर काफी चोट लगी हैं। मामले में किला पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साहूकारा निवासी राजेश कुमार अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से साहूकारा निवासी हैं। वर्तमान में सिंचाई विभाग में तैनात हैं और 124 शहर विधानसभा के भाग संख्या 56 में बीएलओ का काम कर रहे हैं। राजेश का कहना है कि वह साहूकारा में एसआईआर फॉर्म भर रहा था। इसी बीच साहूकारा के ही हाथा वाला मंदिर निवासी अर्पण गर्ग उनके पास आया और गाली-गलौज करने लगा। जब उन्होंने गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपित अर्पण ने उन पर हमला कर दिया।

पहले थप्पड़ मारे और बाद में धारदार हथियार से भी प्रहार किया। इस हमले में सरकारी कागज भी तितर-बितर हो गए, जिसकी वजह से वह एसआईआर का काम नहीं कर पाए। मारपीट होते देख मुहल्ले के ही लोगों ने बचाया।