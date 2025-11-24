Language
    SIR का काम कर रहे BLO को दबंग ने बुरी तरह पीटा, धारदार हथियार से प्रहार कर क‍िया घायल

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:40 PM (IST)

    बिहार में एक दबंग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य कर रहे बीएलओ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करती है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। किला थाना क्षेत्र में एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ को दबंग ने पीट दिया। धारदार हथियार से प्रहार किए, जिससे बीएलओ के चेहरे और शरीर पर काफी चोट लगी हैं। मामले में किला पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

    साहूकारा निवासी राजेश कुमार अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से साहूकारा निवासी हैं। वर्तमान में सिंचाई विभाग में तैनात हैं और 124 शहर विधानसभा के भाग संख्या 56 में बीएलओ का काम कर रहे हैं।

    राजेश का कहना है कि वह साहूकारा में एसआईआर फॉर्म भर रहा था। इसी बीच साहूकारा के ही हाथा वाला मंदिर निवासी अर्पण गर्ग उनके पास आया और गाली-गलौज करने लगा। जब उन्होंने गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपित अर्पण ने उन पर हमला कर दिया।

    पहले थप्पड़ मारे और बाद में धारदार हथियार से भी प्रहार किया। इस हमले में सरकारी कागज भी तितर-बितर हो गए, जिसकी वजह से वह एसआईआर का काम नहीं कर पाए। मारपीट होते देख मुहल्ले के ही लोगों ने बचाया।

    इस मामले में राजेश कुमार ने किला थाने में शिकायती पत्र दिया है। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित अर्पण के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।