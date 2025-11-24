अतरी विधायक रोमित कुमार की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे हम पार्टी के MLA

Language
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:22 PM (IST)

    गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के हम पार्टी के विधायक रोमित कुमार की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। विधायक बाल-बाल बच गए, लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। 

    जागरण संवाददाता गया। गया जिले के हम पार्टी के अतरी विधायक रोमित कुमार शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, उसी दौरान अतरी थाना क्षेत्र स्थित मनसा बीघा के पास एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। विधायक की गाड़ी को हल्का नुकसान हुआ है परंतु विधायक को कोई नुक़सान नहीं हुआ है।

    मिली जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, इसके बाद नियंत्रण खोते हुए उसने विधायक की वाहन में भी टक्कर मार दी।विधायक पूरी तरह सुरक्षित हैं।

    पुलिस की हिरासत में ट्रक ड्राइवर

    स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना के समय ट्रक चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस कार्रवाई चल रही है। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर खिजरसराय थाना ले जाया गया है पूरे मामले की जांच तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं।

    रोमित कुमार ने प्रशासन से ऐसे हादसों पर कड़ी कार्रवाई करने व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की मांग की है। इधर, नीमचक बथानी के डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि विधायक और उनके गाड़ी को कोई क्षति नहीं हुआ है। पूरी तरह सुरक्षित है।

    नशे की हालत में चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं, विधायक ने भी एक आवेदन थाना को दिया है जिसमें कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।