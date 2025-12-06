Bhojpur News: प्रत्याशी नियमानुसार प्रपत्र भर सबूत के साथ खर्चे का दें विवरण, दाखिल करने का दिया गया प्रशिक्षण

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान भाग्य आजमाने वाले 82 प्रत्याशियों को नियमानुसार खर्च का पूरा विवरण सबूत के साथ जमा करना होगा। उक्त निर्देश राज्य कर संयुक्त आयुक्त नरेश कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में अंतिम लेखा जांच का प्रशिक्षण प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं को देते हुए दिया।

इस दौरान उन्होंने सभी को बताया कि कैसे खर्च का अलग-अलग विवरण भरना है और अलग-अलग अनुच्छेद के तहत सभी को जमा करना है। राज्य कर उपायुक्त आबिद सुभहानी ने मौजूद सातों विधानसभा के प्रत्याशियों को और उनके एजेंट को बैंक स्टेटमेंट और वाउचर देने की जानकारी देने के साथ सभी प्रकार के खर्चे का अलग-अलग विवरण जैसे कगजात, खाना नश्ता, रैली, सभा, बड़े-बड़े नेताओं का कार्यक्रम समेत जिस जिस मद में राशि खर्च हुई है, उसकी रिपोर्ट जमा करने की जनकारी बारिकी से दी।