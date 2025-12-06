Gayaji News: अंडे के बढ़ते दाम से मध्याह्न भोजन प्रभावित, स्कूल प्रशासन परेशान
गयाजी में अंडे के दाम बढ़ने से स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित हो रही है। स्कूल प्रशासन चिंतित है क्योंकि सीमित बजट में बच्चों को पौष्टिक भोज ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, डोभी। मध्याह्न भोजन में शुक्रवार को बच्चों को अंडा परोसने का प्रावधान है, लेकिन इन दिनों अंडे के बढ़ते दाम के कारण प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्रधान गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं।
सरकार द्वारा एक अंडे की कीमत पांच रुपये निर्धारित की गई है, जबकि बाजार में इसकी कीमत आठ रुपये तक पहुंच गई है। ऐसे में विद्यालय प्रधानों को अपनी जेब से पैसा लगाकर अंडा खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है।
मध्य विद्यालय बहेराडीह की प्रधानाध्यापिका गुड्डी कुमारी ने बताया कि पाँच रुपये में अंडा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसका समाधान सरकार को जल्द निकालना चाहिए। मध्य विद्यालय गरवैया के प्रधान चंद्रशेखर ने कहा कि अंडा के दाम बढ़ने से प्रशासन के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है।
बच्चे अंडा नहीं मिलने पर नाराज हो जाते हैं और शिकायत भी करते हैं। मध्य विद्यालय खरांटी के प्रधान रामू ने बताया कि मीनू के अनुसार भोजन देना अनिवार्य है, इसी कारण कई बार वेतन से भी राशि खर्च करनी पड़ती है।
वहीं मध्य विद्यालय नदरपुर की प्रधानाध्यापिका सिया देवी ने कहा कि अंडा न मिलने पर बच्चे आक्रोशित हो जाते हैं और अभिभावक तथा जनप्रतिनिधि तक आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन अंडे के बढ़े मूल्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
मध्याह्न भोजन प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि शुक्रवार को सभी विद्यालयों में अंडा परोसा जाना है, जबकि ठंड के मौसम में अंडे की कीमत बढ़ने की आशंका रहती है। विद्यालय प्रधानों की मांग है कि सरकार अंडे के बढ़े बाजार मूल्य के अनुरूप राशि निर्धारित करे, ताकि बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
