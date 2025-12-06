Language
    Ganga Damodar Express से शराब तस्करी का भंड़ाफोड़: दो दिन में 74 बोतल जब्त, पटना के चार तस्कर काबू

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:03 AM (IST)

    ‍Bihar Liquor Smuggling पटना-धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस में पुलिस ने शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में चार तस्कर श ...और पढ़ें

    गंगा दामोदर एक्सप्रेस से शराब तस्करी। (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। ‍Bihar Liquor Smuggling News:बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी के दौरान भी लोगों तक शराब पहुंचाई जा रही है। धनबाद से बिहार की राजधानी पटना जाने वाली गंगा-दामोदर एक्सप्रेस से शराब की हो रही है। 

    धनबाद रेलवे स्टेशन पर दो दिनों में चार शराब तस्करों को पकड़ा गया। धनबाद से पटना जानेवाली गंगा-दामाेदर एक्सप्रेस पर पिट्ठू बैग में शराब छिपाकर सवार होने से पहले आरपीएफ ने उन्हें दबोच लिया। उनके पास से 74 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया।

    पटना के फतुहा में रहने वाले सनी कुमार व राहुल कुमार कोलफील्ड एक्सप्रेस से बराकर से शराब लेकर धनबाद आए थे। पिट्ठू बैग में शराब छिपाकर गंगा-दामोदर एक्सप्रेस पर सवार होने जा रहे थे। बैग का वजन अधिक होने से आरपीएफ को संदेह हुआ। रोक कर जांच करते ही पोल खुल गई। उनके पास से 32 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया।

    दूसरी ओर, पटना के जलालपुर में रहने वाला आयुष कुमार और रोशन कुमार उर्फ सत्यम ट्राली बैग और पिटठू बैग लेकर गंगा-दामोदर एक्सप्रेस के एसी कोच की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने सेकंड एसी में आरक्षण कराया था, जिसमें उनका सीट नंबर 12 व 24 था। उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी तो आरपीएफ ने बैग की जांच की। दोनों बैग में 42 बोतल अंग्रेजी शराब मिले।

    अभियान में आरपीएफ एसआइ मनीषा कुमारी, एएसआइ जीवलाल राम, शशिकांत तिवारी, बबुलेश कुमार, प्रविंद कुमार, प्रमोद कुमार समेत अन्य शामिल थे।