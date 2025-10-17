Language
    Special Train: त्योहारों के मौसम में यात्रियों को राहत, भागलपुर-साहिबगंज-बांका के लिए स्पेशल ट्रेनें

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:41 AM (IST)

    त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए मालदा मंडल ने भागलपुर, साहिबगंज और बांका के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। साहिबगंज-भागलपुर ट्रेन 18 से 30 अक्टूबर तक और भागलपुर-बांका ट्रेन 24 से 30 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेंगी। ये ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी।

    Hero Image

    भागलपुर-साहिबगंज व बांका के बीच चलेगी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। आगामी त्योहार के कारण यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर मालदा मंडल ने भागलपुर से साहिबगंज और बांका के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। दोनों ट्रेनें यात्री सुविधा के लिए मार्ग के सभी स्टेशनों पर रूकेंगी।

    साहिबगंज-भागलपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन साहिबगंज से सुबह 10:00 बजे खुलेगी और सुबह 11:50 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

    वापसी में यह ट्रेन भागलपुर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर दोपहर 2:10 बजे साहिबगंज पहुंचेगी। इसी तरह भागलपुर-बांका स्पेशल पैसेंजर ट्रेन 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी।

    यह ट्रेन भागलपुर से रात 8:50 बजे खुलेगी और रात 10:35 बजे बांका पहुंचेगी। वापसी में बांका से रात 11:00 बजे प्रस्थान कर रात 1:30 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

    पीआरए गुड्डू साह ने बताया कि दोनों स्पेशल ट्रेनें सभी स्टेशनों पर ठहरेंगी, जिससे त्योहार के दौरान यात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

