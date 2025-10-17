Language
    चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर में हथियारों पर सख्ती, 31 लाइसेंस सदर थाने में निलंबित

    By Babul Deep Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:16 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले हथियारों पर सख्ती की गई है। सदर थाने में 31 हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कदम चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पुलिस प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    Hero Image

    आर्म्स का सत्यापन नहीं कराने वाले 127 का लाइसेंस डीएम ने किया निलंबित। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी थानों पर आर्म्स सत्यापन कराने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद भी 127 लाइसेंसधारकों ने सत्यापन कराने में रुचि नहीं ली।

    इसपर जिला दंडाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इन सभी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। अब इसे रद करने की कवायद शुरू कर दी गई है। विदित हो कि आर्म्स सत्यापन को लेकर चार बार तिथि निर्धारित की गई थी।

    इसमें 19 से 27 जून, सात से 14 जुलाई, 25 जुलाई से नौ अगस्त और 26 से 30 सितंबर तक सभी थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर आर्म्स सत्यापन कराया गया। इस दौरान 127 लोग अनुपस्थित रहे। प्रशासन और पुलिस की ओर से सभी को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन किसी ने रुचि नहीं ली।

    इसपर संज्ञान लेते हुए डीएम ने उक्त कार्रवाई की है। विदित हो कि जिले में कुल 3405 शस्त्र लाइसेंसधारी पंजीकृत हैं, जिनमें से 3278 ने अपने शस्त्र का सत्यापन करा लिया।

    इसमें हथौड़ी, मनियारी, बरूराज, काजीमोहम्मदपुर, बरियारपुर, ब्रह्मपुरा, नगर, मिठनपुरा, सरैया, मोतीपुर, अहियापुर व सदर थाने के लाइसेंसधारक शामिल हैं। डीएम ने इन सभी थानों को विशेष निगरानी के दायरे में रखने का निर्देश थानाध्यक्षों को दिया है। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष न केवल लंबित शस्त्रधारियों पर कार्रवाई करें, बल्कि अपने थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्रों की खोजबीन व जब्ती अभियान को भी तेज करें।

    सदर थाने में सर्वाधिक आर्म्स लाइसेंस किए निलंबित

    सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वाधिक 31 आर्म्स लाइसेंस को निलंबित किया गया। वहीं, सबसे कम मनियारी, बरूराज व गायघाट में एक-एक लाइसेंस को निलंबित किया गया। सभी को संबंधित थाना व चौकीदारों के माध्यम से नोटिस भेजा गया था।

    इन थानों में इतने आर्म्स लाइसेंस हुए निलंबित

    हथौड़ी में दो, मनियारी में एक, बरूराज में एक, काजीमोहम्मदपुर थाने में 11, बरियारपुर में एक, ब्रह्मपुरा थाने में 18, नगर थाने में 12, गायघाट में एक, मिठनपुरा थाने में 24, सरैया थाने में तीन, मोतीपुर थाने में सात, अहियापुर थाने में 15 व सदर थाने में 31 लोगों का लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।