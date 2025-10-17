चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर में हथियारों पर सख्ती, 31 लाइसेंस सदर थाने में निलंबित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी थानों पर आर्म्स सत्यापन कराने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद भी 127 लाइसेंसधारकों ने सत्यापन कराने में रुचि नहीं ली। इसपर जिला दंडाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इन सभी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। अब इसे रद करने की कवायद शुरू कर दी गई है। विदित हो कि आर्म्स सत्यापन को लेकर चार बार तिथि निर्धारित की गई थी।

इसमें 19 से 27 जून, सात से 14 जुलाई, 25 जुलाई से नौ अगस्त और 26 से 30 सितंबर तक सभी थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर आर्म्स सत्यापन कराया गया। इस दौरान 127 लोग अनुपस्थित रहे। प्रशासन और पुलिस की ओर से सभी को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन किसी ने रुचि नहीं ली।

इसपर संज्ञान लेते हुए डीएम ने उक्त कार्रवाई की है। विदित हो कि जिले में कुल 3405 शस्त्र लाइसेंसधारी पंजीकृत हैं, जिनमें से 3278 ने अपने शस्त्र का सत्यापन करा लिया। इसमें हथौड़ी, मनियारी, बरूराज, काजीमोहम्मदपुर, बरियारपुर, ब्रह्मपुरा, नगर, मिठनपुरा, सरैया, मोतीपुर, अहियापुर व सदर थाने के लाइसेंसधारक शामिल हैं। डीएम ने इन सभी थानों को विशेष निगरानी के दायरे में रखने का निर्देश थानाध्यक्षों को दिया है। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष न केवल लंबित शस्त्रधारियों पर कार्रवाई करें, बल्कि अपने थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्रों की खोजबीन व जब्ती अभियान को भी तेज करें।

सदर थाने में सर्वाधिक आर्म्स लाइसेंस किए निलंबित सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वाधिक 31 आर्म्स लाइसेंस को निलंबित किया गया। वहीं, सबसे कम मनियारी, बरूराज व गायघाट में एक-एक लाइसेंस को निलंबित किया गया। सभी को संबंधित थाना व चौकीदारों के माध्यम से नोटिस भेजा गया था।