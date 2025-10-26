पूजा स्पेशल सहित कई एक्प्रेस ट्रेनें घंटो लेट, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें
त्योहारी सीजन में पूजा स्पेशल ट्रेनों सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनों का घंटों लेट होना यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। इससे यात्रियों को अपनी यात्राएं रद्द करनी पड़ रही हैं और वे समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे यात्रियों में निराशा है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। छठ महापर्व के अवसर पर ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। इस स्थिति ने विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सफर को अत्यंत कठिन बना दिया है।
शनिवार को भी ट्रेनों के संचालन में यही समस्या बनी रही। दिल्ली से भागलपुर आने वाली डाउन गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग 10 घंटे की देरी से चल रही थी।
रात आठ बजे तक यह ट्रेन भागलपुर नहीं पहुंची, जबकि इसका निर्धारित समय सुबह साढ़े ग्यारह बजे था। इसके बाद, अप गरीब रथ एक्सप्रेस का भागलपुर से प्रस्थान समय भी विलंबित होकर रात 11 बजे किया गया।
इसी प्रकार, भागलपुर-मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस भी तीन घंटे की देरी से भागलपुर पहुंची, जबकि इसका निर्धारित समय सुबह छह बजे था। पूजा स्पेशल ट्रेन की स्थिति भी ऐसी ही रही, जो लगातार घंटों की देरी से चल रही है।
शनिवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों में भी भारी भीड़ थी, जिससे पैसेंजर ट्रेनों की बोगियों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार, यात्रियों को इस महापर्व के दौरान यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।