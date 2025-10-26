Chhath Puja 2025: छठ की खरीदारी में उमड़ा जनसैलाब, सूप और फलों की कीमतें बढ़ीं

जागरण संवाददाता, भागलपुर। छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर शनिवार को शहर के बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही लोग सूप, डाला, नारियल, पूजन सामग्री और फल-फूल की खरीदारी में जुटे रहे। भीड़ इतनी अधिक रही कि कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई। दुकानदारों के चेहरे खिल उठे, जबकि यातायात पुलिस को भीड़ नियंत्रण में पसीना बहाना पड़ा। छठ महापर्व में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक सामग्रियों की बिक्री को लेकर लोगों की लगातार भीड़ उमड़ती रही। श्रद्धालु सूप, डाला, नारियल, कबरंग, पनियाला, टाभ, नींबू, अमरूद, सुथनी, केला चिनिया, आंवला, अदरख गाछ, हल्दी गाछ जैसी सामग्रियों की खरीदारी कर रहे थे। इनमें से कई चीजें साल में केवल छठ के समय ही उपलब्ध होती हैं।

सूप और डाला महंगे लोहिया पुल के पास सूप और डाला बेच रहे विजय मल्लिक ने बताया कि छठ के अवसर पर सूप की कीमत बढ़कर 250 रुपये जोड़ा हो गई है, जबकि पहले यह 200 रुपये थी। डाला की कीमत स्थिर रही और 220 से 250 रुपये में बिक रहा है।

फल और अन्य सामग्री की बढ़ी कीमत गिरधारी साह हाट के फल विक्रेता मो. साहेब ने बताया कि छठ के मद्देनजर फल की कीमतों में औसतन 20 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। सेब 100 से 120 रुपये, नारंगी 80 से 100, अनार 180 से 200, अमरूद 60 से 100, खीरा 40 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।