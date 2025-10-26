'मन की बात' के जरिए PM मोदी ने वोटरों को साधा, बिहार के 101 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ विशेष आयोजन

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मन की बात में छठ महापर्व की महिमा का बखान कर बिहार के बड़े मतदाता वर्ग को साधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति एवं समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। यह दृश्य भारत की समाजिक समरसता एवं एकता का सुंदर उदाहरण है।

उधर, भाजपा की ओर से मन की बात की 127वां एपिसोड सुनाने को लेकर बूथों पर भव्य आयोजन किया गया था। इसके लिए बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी रथ भेजकर लोगों से सामूहिक रूप से सम्मिलित कराया गया।

पार्टी की ओर से बिहार के 65 हजार से अधिक बूथों पर आयोजित कार्यक्रम में लाखों की संख्या में बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में संपन्न हुए कार्यक्रम में मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के पार्टी पदाधिकारी, सांसद, विधायक एवं विधान पार्षदों अपनी-अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।