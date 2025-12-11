ऊंचा किया जाएगा अजगैवीनाथ धाम, DM ने किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणस्थल का दौरा; दिए कई निर्देश
बिहार के भागलपुर में अजगैवीनाथ धाम, बरियारपुर मुख्य मार्ग और मंझली बांध का विकास किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम। अजगैवीनाथ धाम में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्राें के अनुसार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान और लैंडिंग में आने वाली बाधाओं को चिह्नित कर हटाने के लिए रिपोर्ट एवं साइट क्लीयरेंस संबंधी तकनीकी जानकारी मांगी है।
बुधवार को डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ अजगैवीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट साइट का दौरा किया। उन्होंने अजगैवीनाथ धाम-बरियारपुर मुख्य मार्ग के साथ ही मंझली बांध को ऊंचा करने का निर्देश दिया।
इससे पूर्व, डीएम ने निरीक्षण के दौरान हवाई अड्डा के माप के संबंध में अंचल अमीन से जानकारी प्राप्त कर भौगोलिक स्थिति का अवलोकन किया। वहीं, मौके पर मौजूद अधिकारियों से डीएम ने उक्त वर्णित कार्य के क्रियान्वयन की दिशा में प्रगति के संबंध में कई अहम जानकारी प्राप्त की एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए।
सड़क ऊंचीकरण से नहीं होगा संभावित जल जमाव
डीएम ने अजगैवीनाथ धाम-तारापुर मुख्य मार्ग को क्रास कर रही निर्माणाधीन फोरलेन के समीप साइट निरीक्षण के बाद मंझली बांध का भी निरीक्षण किया। बताया गया कि बरसात के दिनों में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा के स्थल के निकट जल जमाव हो सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि अजगैवीनाथ धाम-मुंगेर मुख्य मार्ग पर गनगनियां के समीप गंगा का पानी सहायक नदियों के सहारे प्रवेश कर जाता है। डीएम ने अजगैवीनाथ धाम से बरियारपुर तक मुख्य मार्ग एवं मंझली बांध को ऊंचा करने की बात कही।
