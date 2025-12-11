Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊंचा किया जाएगा अजगैवीनाथ धाम, DM ने किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणस्थल का दौरा; दिए कई निर्देश

    By Jagran News Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    बिहार के भागलपुर में अजगैवीनाथ धाम, बरियारपुर मुख्य मार्ग और मंझली बांध का विकास किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    DM ने किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणस्थल का दौरा। जागरण

    संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम। अजगैवीनाथ धाम में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्राें के अनुसार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान और लैंडिंग में आने वाली बाधाओं को चिह्नित कर हटाने के लिए रिपोर्ट एवं साइट क्लीयरेंस संबंधी तकनीकी जानकारी मांगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ अजगैवीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट साइट का दौरा किया। उन्होंने अजगैवीनाथ धाम-बरियारपुर मुख्य मार्ग के साथ ही मंझली बांध को ऊंचा करने का निर्देश दिया।

    इससे पूर्व, डीएम ने निरीक्षण के दौरान हवाई अड्डा के माप के संबंध में अंचल अमीन से जानकारी प्राप्त कर भौगोलिक स्थिति का अवलोकन किया। वहीं, मौके पर मौजूद अधिकारियों से डीएम ने उक्त वर्णित कार्य के क्रियान्वयन की दिशा में प्रगति के संबंध में कई अहम जानकारी प्राप्त की एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए।

    66773735

    सड़क ऊंचीकरण से नहीं होगा संभावित जल जमाव

    डीएम ने अजगैवीनाथ धाम-तारापुर मुख्य मार्ग को क्रास कर रही निर्माणाधीन फोरलेन के समीप साइट निरीक्षण के बाद मंझली बांध का भी निरीक्षण किया। बताया गया कि बरसात के दिनों में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा के स्थल के निकट जल जमाव हो सकता है।

    अधिकारियों ने बताया कि अजगैवीनाथ धाम-मुंगेर मुख्य मार्ग पर गनगनियां के समीप गंगा का पानी सहायक नदियों के सहारे प्रवेश कर जाता है। डीएम ने अजगैवीनाथ धाम से बरियारपुर तक मुख्य मार्ग एवं मंझली बांध को ऊंचा करने की बात कही।

    यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: 35 हजार बिना आधार वाले बच्चों की होगी खोज, बनेगा अपार कार्ड; हवाई यात्रा में मिलेगा लाभ

    यह भी पढ़ें- ‘12 केस दबाए, लाश पड़ी सड़ती रही, अपहरण की लड़की की सुध नहीं ली’, लापरवाही के आरोप में 4 पुलिस अफसर निलंबित