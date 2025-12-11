Bhagalpur News: 35 हजार बिना आधार वाले बच्चों की होगी खोज, बनेगा अपार कार्ड; हवाई यात्रा में मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के 2020 सरकारी स्कूलों के तीन लाख 71 हजार 136 बच्चों के पास अपार यानी (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) मौजूद है, जबकि एक लाख 44 हजार 379 बच्चों के पास अभी भी अपार कार्ड नहीं है। इनमें से 35000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आधार भी नहीं है। यानी बिना आधार के अपार कार्ड बनाना मुश्किल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं दूसरी तरफ मुख्यालय स्तर से अपार कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। जिसके बाद एक बार फिर से इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। जिले में लगभग 72 प्रतिशत के करीब अपार कार्ड बनकर तैयार है। वहीं जिला के शिक्षा विभाग में चल रहे आधार सेंटर बंद होने से बच्चों के पास आधार बनाने के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। जो अपार निर्माण में थोड़ी परेशानी का सबक बन सकता है।

डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी के अनुसार जिन छात्रों के पास आधार उपलब्ध है, उनका अपार कार्ड बनवाया जाएगा। वहीं स्कूलवार ऐसे विद्यार्थियों की सूची तैयार कर बिना आधार वाले बच्चों को आधार केंद्र से जोड़ा जाएगा, ताकि पहले आधार बनाया जा सके और बाद में अपार कार्ड जारी हो।

इसको लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे संबंधित बच्चों की पहचान कर आधार लिंकिंग व टैगिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, ताकि उन्हें प्रखंड स्तर पर संबंधित आधार सेंटर से टैग कर उनका आधार बनवाते हुए अपार कार्ड बनवाया जा सके।

क्यों जरूरी है अपार कार्ड? अपार कार्ड सरकार की ‘एक देश, एक छात्र पहचान’ व्यवस्था है, जिसमें विद्यार्थियों को बारह अंकों की स्थायी पहचान संख्या मिलती है। कक्षा प्रथम से उच्च शिक्षा तक के अंकपत्र, प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विवरण एक ही स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। सत्यापन सरल होता है और दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता घटती है। अभिभावकों की सहमति से यह पहचान बनाई जाती है और डिजिटल अभिलेखों से जुड़ी होती है।

सबसे अधिक पेंडिंग नगर निगम भागलपुर में जिले में अपार कार्ड निर्माण में 28% कार्य अब भी लंबित है। कुल 5,15,515 में से 1,44,379 छात्रों का अपार कार्ड बाकी है। पेंडिंग में सबसे आगे नगर निगम 39.62%, शहकुंड 39.51%, नारायणपुर 34.04%, बिहपुर 34.01% और जगदीशपुर 29.70% हैं। वहीं सर्वाधिक कार्य पूर्ण प्रखंडों में साबौर 79.39%, इस्माइलपुर 77.21%, खरिक 76.85%, गोपालपुर 76.61% और पीरपैंती 76.04% शामिल हैं।