Bhagalpur News: 13 घंटे देर से चली गरीब रथ एक्सप्रेस, 150 यात्रियों ने कैंसिल कराए टिकट
भागलपुर से खबर है कि गरीब रथ एक्सप्रेस 13 घंटे की देरी से चली। इस वजह से लगभग 150 यात्रियों को अपनी टिकटें रद्द करवानी पड़ीं। ट्रेन के लेट होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और रेलवे को भी नुकसान हुआ।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। दिल्ली से भागलपुर आने वाली त्रिसाप्ताहिक गरीब रथ एक्सप्रेस की लेटलतीफी ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 से 13 घंटे विलंब से चल रही है।
जिस कारण यह ट्रेन शनिवार देर रात भागलपुर पहुंची। ट्रेन दिल्ली के लिए 12 घंटे 24 मिनट की देरी से चली। देरी के कारण 150 से अधिक यात्रियों ने अपना टिकट निरस्त करा लिया, इनमें अधिकांश ग्रामीण इलाकों के यात्री शामिल थे।
पिछले मंगलवार को भी यह ट्रेन आठ घंटे और गुरुवार को 12 घंटे देरी से चली थी। इसी प्रकार, मुजफ्फरपुर से भागलपुर आने वाली जनसेवा एक्सप्रेस भी सुबह छह बजे के बजाय लगभग तीन घंटे की देरी से 8:45 बजे पहुंची।
जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस ढाई घंटे की देरी से भागलपुर आई, जबकि आनंद विहार से भागलपुर आने वाली स्पेशल ट्रेन डेढ़ घंटे की देरी से आई। ट्रेनों के घंटों विलंब से संचालन के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
यह भी पढ़ें- झारखंड कांग्रेस का दावा: बिहार में 50-55 लाख वोटर ट्रेन से लाए, एक पर 5 हजार खर्च
यह भी पढ़ें- बिहार में हटाई गई आदर्श आचार संहिता, अब तेजी से होंगे प्रशासनिक और विकास कार्य
यह भी पढ़ें- आजादी के बाद सिमरी बख्तियारपुर रचा इतिहास, विधानसभा चुनाव में संजय सिंह ने तोड़ा दो जाति के जीतने का मिथक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।