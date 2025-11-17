Language
    Bhagalpur News: 13 घंटे देर से चली गरीब रथ एक्सप्रेस, 150 यात्रियों ने कैंसिल कराए टिकट

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:35 AM (IST)

    भागलपुर से खबर है कि गरीब रथ एक्सप्रेस 13 घंटे की देरी से चली। इस वजह से लगभग 150 यात्रियों को अपनी टिकटें रद्द करवानी पड़ीं। ट्रेन के लेट होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और रेलवे को भी नुकसान हुआ।

    13 घंटे देर से चली दिल्ली से भागलपुर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। दिल्ली से भागलपुर आने वाली त्रिसाप्ताहिक गरीब रथ एक्सप्रेस की लेटलतीफी ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 से 13 घंटे विलंब से चल रही है।

    जिस कारण यह ट्रेन शनिवार देर रात भागलपुर पहुंची। ट्रेन दिल्ली के लिए 12 घंटे 24 मिनट की देरी से चली। देरी के कारण 150 से अधिक यात्रियों ने अपना टिकट निरस्त करा लिया, इनमें अधिकांश ग्रामीण इलाकों के यात्री शामिल थे।

    पिछले मंगलवार को भी यह ट्रेन आठ घंटे और गुरुवार को 12 घंटे देरी से चली थी। इसी प्रकार, मुजफ्फरपुर से भागलपुर आने वाली जनसेवा एक्सप्रेस भी सुबह छह बजे के बजाय लगभग तीन घंटे की देरी से 8:45 बजे पहुंची।

    जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस ढाई घंटे की देरी से भागलपुर आई, जबकि आनंद विहार से भागलपुर आने वाली स्पेशल ट्रेन डेढ़ घंटे की देरी से आई। ट्रेनों के घंटों विलंब से संचालन के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

