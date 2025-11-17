Bhagalpur News: 13 घंटे देर से चली गरीब रथ एक्सप्रेस, 150 यात्रियों ने कैंसिल कराए टिकट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। दिल्ली से भागलपुर आने वाली त्रिसाप्ताहिक गरीब रथ एक्सप्रेस की लेटलतीफी ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 से 13 घंटे विलंब से चल रही है। जिस कारण यह ट्रेन शनिवार देर रात भागलपुर पहुंची। ट्रेन दिल्ली के लिए 12 घंटे 24 मिनट की देरी से चली। देरी के कारण 150 से अधिक यात्रियों ने अपना टिकट निरस्त करा लिया, इनमें अधिकांश ग्रामीण इलाकों के यात्री शामिल थे।

पिछले मंगलवार को भी यह ट्रेन आठ घंटे और गुरुवार को 12 घंटे देरी से चली थी। इसी प्रकार, मुजफ्फरपुर से भागलपुर आने वाली जनसेवा एक्सप्रेस भी सुबह छह बजे के बजाय लगभग तीन घंटे की देरी से 8:45 बजे पहुंची।