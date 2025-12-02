Bhagalpur Weather: दिसंबर शुरू होते ही ठंड ने दिखाया असर, तापमान में दर्ज हुई गिरावट
भागलपुर में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड का असर दिखने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठंड महसूस हो रही है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं।
संवाद सहयोगी, भागलपुर। नवंबर तक सामान्य रही ठंड दिसंबर शुरू होते ही असर दिखाने लगी है। सोमवार की सुबह धुंध के कारण दृश्यता कम रही, धूप भी देर तक नहीं निकली। इसका असर तापमान पर पड़ा।
अधिकतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन भर हल्की ठंड महसूस होती रही। शाम ढलते ही मौसम और ठंडा हो गया। देर शाम हवा में नमी और ठंडक दोनों बढ़ने से लोगों को अधिक सर्दी का एहसास होने लगा। बदलाव फिलहाल जारी रहेगा।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विज्ञानी डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। धुंध की अवधि भी बढ़ेगी, जिसके कारण सुबह धूप देर से निकलेगी और वातावरण में ठंडक बनी रहेगी।
धीरे-धीरे सर्दी अपना प्रभाव बढ़ाएगी। सुबह और रात में ठिठुरन और तेज होगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, हवा की दिशा और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण अगले कुछ दिनों में ठंड की रफ्तार और बढ़ने के आसार हैं। दिन में धूप भले निकले, लेकिन उसका असर सीमित रहेगा।
सोमवार को अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। 86 प्रतिशत आद्रता के साथ 1.8 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है।
