Bhagalpur Weather: दिसंबर शुरू होते ही ठंड ने दिखाया असर, तापमान में दर्ज हुई गिरावट

संवाद सहयोगी, भागलपुर। नवंबर तक सामान्य रही ठंड दिसंबर शुरू होते ही असर दिखाने लगी है। सोमवार की सुबह धुंध के कारण दृश्यता कम रही, धूप भी देर तक नहीं निकली। इसका असर तापमान पर पड़ा। अधिकतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन भर हल्की ठंड महसूस होती रही। शाम ढलते ही मौसम और ठंडा हो गया। देर शाम हवा में नमी और ठंडक दोनों बढ़ने से लोगों को अधिक सर्दी का एहसास होने लगा। बदलाव फिलहाल जारी रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विज्ञानी डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। धुंध की अवधि भी बढ़ेगी, जिसके कारण सुबह धूप देर से निकलेगी और वातावरण में ठंडक बनी रहेगी।