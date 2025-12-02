बिहार चुनाव में प्रचंड जीत पर भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति का अभिनंदन, दिग्गजों ने कार्यप्रणाली की प्रशंसा की

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एवं एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के उपरांत सोमवार को पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों का भव्य अभिनदंन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा ने सभी को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। सभी ने एक सुर में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की।

समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रबंधन समिति का प्रबंध उल्लेखनीय रहा। उहोंने कहा कि प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपने परिश्रम से जीत की आधारशिला रखी। परिणाम से यह प्रमाणित हुआ कि भाजपा एवं एनडीए का हर कार्यकर्ता अपने समर्पित भाव से चुनाव मैदान में उतरा और एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भाजपा आज प्रदेश में विधायकों की संख्या के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उन्होंने इस मौके पर प्रबंधन समिति के सदस्यों को बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में एनडीए को प्रचंड जनादेश कार्यकर्ताओं की निरंतर मेहनत और समर्पण का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान ही भाजपा की पहचान है। भाजपा की सबसे बड़ी विशेषता है कि बूथ कार्यकर्ता भी पार्टी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है।