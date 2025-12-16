भागलपुर में मार्च में शुरू हो जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मिलने लगेगा पानी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक की गई। बैठक में डब्ल्यूटीपी (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) के फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने बुडको के कार्यपालक अभियंता से पूछा कि यह योजना कब तक पूर्ण होगी और कब से शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति की जाएगी। बुडको के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मार्च 2026 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे तथा जलापूर्ति भी आरंभ कर दी जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को यह तथ्य लिखित रूप में देने का निर्देश दिया गया, ताकि निर्धारित समय पर जलापूर्ति सुनिश्चित कराया जा सके। बैठक में सिविल सर्जन को कहा गया कि जिले में जितने भी नर्सिंग होम हैं, उनका बायोवेस्ट का निष्पादन कैसे हो, इसकी समीक्षा कर लें।