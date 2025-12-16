Language
    भागलपुर में मार्च में शुरू हो जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मिलने लगेगा पानी

    By Navaneet Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:16 AM (IST)

    भागलपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक हुई, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के फेज-2 और फेज-3 की समीक्षा की गई। बुडको के कार्यपा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक की गई। बैठक में डब्ल्यूटीपी (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) के फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई।

    जिलाधिकारी ने बुडको के कार्यपालक अभियंता से पूछा कि यह योजना कब तक पूर्ण होगी और कब से शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति की जाएगी। बुडको के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मार्च 2026 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे तथा जलापूर्ति भी आरंभ कर दी जाएगी।

    जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को यह तथ्य लिखित रूप में देने का निर्देश दिया गया, ताकि निर्धारित समय पर जलापूर्ति सुनिश्चित कराया जा सके। बैठक में सिविल सर्जन को कहा गया कि जिले में जितने भी नर्सिंग होम हैं, उनका बायोवेस्ट का निष्पादन कैसे हो, इसकी समीक्षा कर लें।

    साथ ही जो नर्सिंग होम पंजीकृत नहीं हैं, उनका बायोवेस्ट का निष्पादन कैसे हो रहा है। अगर नर्सिंग होम की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। हर हाल में सभी नर्सिंग होम व मेडिकल लैब का बायोवेस्ट का निष्पादन सुनिश्चित करना है।

    इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

