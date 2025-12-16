नेपाल सरकार ने भारतीय 200-500 के नोट सीमा पार ले जाने की दी अनुमति, पहले 100 से ज्यादा पर थी पाबंदी

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। नेपाल सरकार ने भारतीय मुद्रा पर बड़ा निर्णय लिया है। अब 200 और 500 के भारतीय नोट प्रति व्यक्ति 25 हजार तक सीमा पार ले जा सकता है। यह व्यवस्था नौ नवंबर, 2016 के बाद जारी नई शृंखला के नोटों पर लागू होगी।

नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जगदीश खरेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका लाभ नेपाली और भारतीय दोनों नागरिकों को मिलेगा। इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 100 रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के भारतीय नोटों को नेपाल में लाने और उपयोग की अनुमति संबंधी परिपत्र जारी किया था। आरबीआइ के इस निर्णय के बाद नेपाल सरकार ने आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए यह फैसला लिया है।