मुजफ्फरपुर में सघन वाहन जांच के बीच बाइकर्स ने महिला से चेन छीना, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
मुजफ्फरपुर में सघन वाहन जांच के दौरान बाइक सवारों ने एक महिला से चेन छीन ली, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के समय पुलिस वाहनों की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों व बाइकर्स बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को शहर से लेकर हाइवे के विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी कर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व सिटी एसपी कोटा किरण कुमार कर रहे थे।
उनके अलावा विभिन्न थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारी शहर के इंट्री प्वाइंट कच्ची-पक्की, रामदयालु, मिठनपुरा, अहियापुर, जीरोमाइल, गोबरसही समेत अन्य जगहों पर जांच अभियान चला रहे थे।
इस सघन जांच अभियान के बीच बाइकर्स बदमाशों द्वारा दोपहर में मिठनपुरा में गुरुद्वारा के समीप एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली गई। घटना को अंजाम देकर बाइकर्स बदमाश तेज रफ्तार से भाग निकले। शोरगुल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।
इसको लेकर इलाके में गहमागहमी बनी रही। सूचना पर मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। आसपास में लगे सीसी कैमरे को खंगाला। इसमें बाइकर्स बदमाशों के तस्वीर कैद मिलने की बात सामने आई है।
आश्चर्य की बात तो यह है कि घटना रोकने के बजाय मिठनपुरा थानाध्यक्ष चेन छिनतई की घटना को छिपाने में ही लगे रहे। पूछे जाने पर कहा कि छिनतई की घटना की कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। जबकि सिटी एसपी ने घटना की पुष्टि की है।
पिछले दिनों मिठनपुरा के चकबासू मुहल्ले में बाइकर्स बदमाशों ने स्कूल में तैनात महिला परिचारी के गले से सोने की चेन छीन ली गई थी। मामला दर्ज करने के बाद अब तक मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
इसके अलावा हाल के दिनों में शहर के नगर, सदर, काजीमोहम्मदपुर समेत अन्य थाना क्षेत्रों में चेन छिनतई व लूट की करीब एक दर्जन से अधिक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है।
अधिकतर घटनाओं में सीसी कैमरे के वीडियो फुटेज में बदमाशों के तस्वीर कैद है, लेकिन मामला दर्ज करने के आगे कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकी है। सीसी फुटेज में तस्वीर आने के बाद भी बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया है। जबकि हर दिन विभिन्न इलाकों में वाहनों की जांच अभियान चलाया जाता है।
मिठनपुरा में महिला के गले से सोने की चेन छीनी गई है। सीसी कैमरे के फुटेज को खंगालकर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही बदमाश दबोचे जाएंगे। -कोटा किरण कुमार, सिटी एसपी
