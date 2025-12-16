मुजफ्फरपुर में सघन वाहन जांच के बीच बाइकर्स ने महिला से चेन छीना, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों व बाइकर्स बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को शहर से लेकर हाइवे के विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी कर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व सिटी एसपी कोटा किरण कुमार कर रहे थे।

उनके अलावा विभिन्न थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारी शहर के इंट्री प्वाइंट कच्ची-पक्की, रामदयालु, मिठनपुरा, अहियापुर, जीरोमाइल, गोबरसही समेत अन्य जगहों पर जांच अभियान चला रहे थे। इस सघन जांच अभियान के बीच बाइकर्स बदमाशों द्वारा दोपहर में मिठनपुरा में गुरुद्वारा के समीप एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली गई। घटना को अंजाम देकर बाइकर्स बदमाश तेज रफ्तार से भाग निकले। शोरगुल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

इसको लेकर इलाके में गहमागहमी बनी रही। सूचना पर मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। आसपास में लगे सीसी कैमरे को खंगाला। इसमें बाइकर्स बदमाशों के तस्वीर कैद मिलने की बात सामने आई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि घटना रोकने के बजाय मिठनपुरा थानाध्यक्ष चेन छिनतई की घटना को छिपाने में ही लगे रहे। पूछे जाने पर कहा कि छिनतई की घटना की कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। जबकि सिटी एसपी ने घटना की पुष्टि की है।