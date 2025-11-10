Special Train: भागलपुर से उधना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 23 स्टोशनों पर स्टॉपेज; यहां पूरा शेड्यूल
यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर से उधना के लिए 12 नवंबर को एक स्पेशल ट्रेन (Bhagalpur-Udhana Special Train) चलाई जाएगी। यह ट्रेन सुबह 5 बजे भागलपुर से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6 बजे उधना पहुंचेगी, जो 23 स्टेशनों पर रुकेगी। 11 नवंबर को चुनाव के कारण ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने आरपीएफ की तैनाती की है और कुछ अन्य स्पेशल ट्रेनों की भी व्यवस्था की है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए एक और ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भागलपुर से उधना के लिए एकतरफा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (Bhagalpur-Udhana Special Train) चलाई जाएगी।
ट्रेन संख्या 03415 भागलपुर–उधना अनारक्षित एकतरफा स्पेशल 12 नवंबर को सुबह 5:00 बजे भागलपुर से रवाना होगी और अगले दिन यह ट्रेन शाम 6:00 बजे उधना पहुंचेगी।
इस ट्रेन का ठहराव अजगैबीनाथ धाम (सुल्तानगंज), बरियारपुर, जमालपुर, अभयपुर सहित कुल 23 स्टेशनों पर दिया गया है। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से यात्रियों को सहूलियत होगी।
इधर, दिल्ली से आने वाली जनसाधारण स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से 150 मिनट की देरी से भागलपुर पहुंची। इस ट्रेन का भागलपुर आने का समय दोपहर 2:30 बजे है, लेकिन ट्रेन शाम पांच बजे आई। इसलिए वापसी में ट्रेन करीब आधा घंटे की देरी से भागलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई।
इसी तरह विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनें भी देरी से आईं। ट्रेनों के विलंब परिचालन के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, अन्य रविवार के अपेक्षा इस बार लोकल ट्रेनों में भीड़ रही।
दरअसल, स्कूलों में छुट्टियां हैं। 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। मतदान करने घर जाने वाले आसपास इलाके के लोगों की ट्रेनों में भीड़ रही। पैसेंजर ट्रेनों में खचाखच भीड़ थी।
मतदान के बाद बढ़ेगी यात्रियों की भीड़
छठ से पहले दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मतदाता 11 नवंबर को वोट डालने के बाद फिर अपने कार्यस्थलों के लिए रवाना होंगे। रेलवे अधिकारियों का अनुमान है कि मतदान के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी। जिसको लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ की एक बटालियन को तैनात किया है।
कुल 105 जवानों की टुकड़ी बारी-बारी से ड्यूटी पर रहेगी। भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए 12 नवंबर को गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।
जिन ट्रेनों में आम तौर पर अधिक भीड़ रहती है, उनके लिए दो जोड़ी रैक को वैकल्पिक रूप से रिजर्व रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकें।
वहीं, होल्डिंग एरिया और टिकट बिक्री की व्यवस्था पहले से ही निर्धारित प्लान के अनुसार तैयार कर ली गई है। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए आरपीएफ की बटालियन मंगा ली गई है।
छठ पूजा के दौरान लागू किया गया भीड़ नियंत्रण प्लान ही मतदान के बाद भी लागू रहेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
