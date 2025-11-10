Special Train: भागलपुर से उधना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 23 स्टोशनों पर स्टॉपेज; यहां पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए एक और ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भागलपुर से उधना के लिए एकतरफा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (Bhagalpur-Udhana Special Train) चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 03415 भागलपुर–उधना अनारक्षित एकतरफा स्पेशल 12 नवंबर को सुबह 5:00 बजे भागलपुर से रवाना होगी और अगले दिन यह ट्रेन शाम 6:00 बजे उधना पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव अजगैबीनाथ धाम (सुल्तानगंज), बरियारपुर, जमालपुर, अभयपुर सहित कुल 23 स्टेशनों पर दिया गया है। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से यात्रियों को सहूलियत होगी। इधर, दिल्ली से आने वाली जनसाधारण स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से 150 मिनट की देरी से भागलपुर पहुंची। इस ट्रेन का भागलपुर आने का समय दोपहर 2:30 बजे है, लेकिन ट्रेन शाम पांच बजे आई। इसलिए वापसी में ट्रेन करीब आधा घंटे की देरी से भागलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई।

इसी तरह विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनें भी देरी से आईं। ट्रेनों के विलंब परिचालन के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, अन्य रविवार के अपेक्षा इस बार लोकल ट्रेनों में भीड़ रही। दरअसल, स्कूलों में छुट्टियां हैं। 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। मतदान करने घर जाने वाले आसपास इलाके के लोगों की ट्रेनों में भीड़ रही। पैसेंजर ट्रेनों में खचाखच भीड़ थी। मतदान के बाद बढ़ेगी यात्रियों की भीड़ छठ से पहले दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मतदाता 11 नवंबर को वोट डालने के बाद फिर अपने कार्यस्थलों के लिए रवाना होंगे। रेलवे अधिकारियों का अनुमान है कि मतदान के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी। जिसको लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ की एक बटालियन को तैनात किया है।