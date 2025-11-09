मुजफ्फरपुर से सप्तक्रांति एक्सप्रेस के पीछे चली स्पेशल ट्रेन, फिर भी नहीं बची जगह

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर-मोतिहारी-नरकटियागंज रूट से दिल्ली जाने वाली 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों की होने वाली भीड़ को कम करने व सुविधा के लिए डीआरएम समस्तीपुर ज्योति प्रकाश मिश्रा के आदेश पर रविवार से इसी रूट पर 05299 एक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है।

हालांकि इस ट्रेन का प्रचार-प्रसार तो नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों को पता चलते ही साढ़े 11 बजे तक स्लीपर से लेकर जनरल तक सभी सीटें फुल हो गईं। चकिया, मेहसी तक जाते-जाते सीट से अधिक पैसेंजर हो गए। जैसे-जैसे मोतिहारी रूट पर आगे बढ़ती गई ट्रेन, बढ़ते गए यात्री सीनियर डीसीएम समस्तीपुर अनन्या स्मृति ने बताया इस ट्रेन में 750 अनारक्षित व 702 यात्रियों ने स्लीपर कोच में टिकट लिए। साथ ही ट्रेन जैसे-जैसे मोतिहारी रूट पर आगे बढ़ती गई, यात्री बढ़ते गए। बता दें कि मुजफ्फरपुर-मोतिहारी-आनंद विहार दिल्ली रूट पर हमेशा अधिक पैसेंजर रहते हैं। इससे इस ट्रेन में काफी भीड़ होती है। असुविधा होने पर यात्री इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करते हैं।

रेल मंत्री के साथ रेल अधिकारियों को टैग कर शिकायत करते हैं। यह बात रेलवे बोर्ड तक जा रही थी, इसको लेकर रेलवे बोर्ड से आदेश लेकर डीआरएम ने इस रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। यह ट्रेन सप्तक्रांति के खुलने के बाद खुल रही। स्पेशल ट्रेन रविवार को दोपहर 12:57 बजे मुजफ्फरपुर से आनंद विहार दिल्ली के लिए रवाना हुई।