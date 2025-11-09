Special Trains: बिहार में चलेंगी तीन और स्पेशल ट्रेनें, यात्रा से पहले जान लें रूट और टाइमिंग
पूर्व रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए हावड़ा-रक्सौल, सियालदह-जयनगर और आसनसोल-गया के बीच तीन अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 10 और 11 नवंबर को अपने-अपने स्टेशनों से प्रस्थान करेंगी और दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है।
संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने हावड़ा और रक्सौल, सियालदह और जयनगर तथा आसनसोल और गया के बीच तीन अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें (Unreserved Special Trains चलाने का निर्णय लिया है। उपरोक्त जानकारी आसनसोल पीआरओ ने विज्ञप्ति जारी कर शनिवार को दिया।
उन्होंने बताया कि 03039 हावड़ा - रक्सौल अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर को हावड़ा से शाम 03:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 08:00 बजे रक्सौल पहुंचेगी।
03040 रक्सौल - हावड़ा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर को रक्सौल से सुबह 11:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 05:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी। यह ट्रेन अपने मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी।
03189 सियालदह - जयनगर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर को सियालदह से शाम 03:40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 7:00 बजे जयनगर पहुंचेगी।
03190 जयनगर - सियालदह अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर को जयनगर से सुबह 10:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 1:30 बजे सियालदह पहुंचेगी। यह ट्रेन अपने मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी।
03515 आसनसोल - गया अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर को आसनसोल से दोपहर 01:00 बजे प्रस्थान कर उसी दिन रात्रि 11:50 बजे गया पहुंचेगी।
03516 गया - आसनसोल अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर को गया से रात्रि 12:50 बजे प्रस्थान कर उसी दिन सुबह 11:40 बजे आसनसोल पहुंचेगी। यह ट्रेन अपने मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी।
