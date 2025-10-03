नवगछिया में अंतर्राज्यीय गिरोह के दो तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख रुपये की स्मैक बरामद
नवगछिया पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 318.81 ग्राम स्मैक बरामद हुई है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 40-50 लाख रुपये है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आगामी चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और दूसरा रंगरा का।
गिरफ्तारी को लेकर नवगछिया एसडीपीओ ओमप्रकाश ने नगर थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह एवं सीओ के साथ नवगछिया थाना में प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एवं दुर्गा पूजा के मद्देनजर एसपी नवगछिया के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्र के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस ने दो संदिग्धों से पूछताछ कर ली तलाशी
इसी क्रम में सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि नवगछिया जीरोमाइल के पास ब्राउन शुगर का खेप डिलीवरी होने वाला है। सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसपी के द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई।
उक्त गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विक्रमशिला पहुंच पथ स्थित तेतरी गांव के समीप बंजारा होटल के सामने खड़े 02 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस संरक्षण में लेकर पूछताछ एवं तलाशी ली गई।
40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही कीमत
जिसमें पश्चिम बंगाल के मालदा जिला अंतर्गत कलियां थाना निवासी मो शेख के बैग से तीन माजा टेट्रा पैक में बंद कुल मात्रा-318.81 ग्राम (अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 40-50 लाख) ब्राउन शुगर बरामद हुआ।
मालदा से लेकर आए थे नवगछिया
उक्त अभियुक्त के साथ मौजूद स्मैक तस्कर एवं रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त आलम शेख ने पूछताछ में बताया कि बरामद ब्राउन शुगर मालदा से लेकर नवगछिया पहुंचाने आये थे।
केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- जेपी यूनिवर्सिटी में विलंबित सत्रों को पटरी पर लाने की कवायद तेज, 9 अक्टूबर से UG-PG की परीक्षा
यह भी पढ़ें- गया जंक्शन पर ऑटो चलाना हुआ आसान, एक तरफ से एंट्री और दूसरी से एग्जिट, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।