जेपी यूनिवर्सिटी में विलंबित सत्रों को पटरी पर लाने की कवायद तेज, 9 अक्टूबर से UG-PG की परीक्षा

जागरण संवाददाता,छपरा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस बार सत्र को पटरी पर लाने के उद्देश्य से निर्धारित तिथियों पर ही परीक्षा कराई जाएगी।

इसके लिए छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले के सभी महाविद्यालयों को आदेश भेज दिए गए हैं। अक्टूबर में होने वाली स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है।

परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक कुमार मिश्रा ने छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य-सह-केंद्राधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।

स्नातक (सीबीसीएस यूजी) सत्र 2024–28 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा नौ से 16 अक्टूबर तक होगी। स्नातकोत्तर (सीबीसीएस पीजी) सत्र 2022–24 के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगी।

परीक्षा केंद्रों और समय-सारणी को पहले से निर्धारित कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा अवधि में कॉलेजों के शिक्षक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा।

कॉलेज परिसरों में परीक्षा के दौरान अन्य गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। विश्वविद्यालय का मानना है कि इस व्यवस्था से परीक्षा संचालन में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहेगी।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से विलंबित शैक्षणिक सत्रों को पटरी पर लाने की लगातार कोशिश की जा रही हैं। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं का आयोजन नियमित अंतराल पर कराया जा रहा है, ताकि पठन–पाठन और परीक्षा का कैलेंडर समय पर आ सके।