जेपी यूनिवर्सिटी में विलंबित सत्रों को पटरी पर लाने की कवायद तेज, 9 अक्टूबर से UG-PG की परीक्षा
छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन सत्र को नियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए छपरा सिवान और गोपालगंज के कॉलेजों को निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी और परीक्षा नियंत्रक ने सभी से सहयोग की अपेक्षा की है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
इसके लिए छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले के सभी महाविद्यालयों को आदेश भेज दिए गए हैं। अक्टूबर में होने वाली स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है।
परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक कुमार मिश्रा ने छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य-सह-केंद्राधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।
स्नातक (सीबीसीएस यूजी) सत्र 2024–28 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा नौ से 16 अक्टूबर तक होगी। स्नातकोत्तर (सीबीसीएस पीजी) सत्र 2022–24 के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगी।
परीक्षा केंद्रों और समय-सारणी को पहले से निर्धारित कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा अवधि में कॉलेजों के शिक्षक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
कॉलेज परिसरों में परीक्षा के दौरान अन्य गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। विश्वविद्यालय का मानना है कि इस व्यवस्था से परीक्षा संचालन में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहेगी।
अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से विलंबित शैक्षणिक सत्रों को पटरी पर लाने की लगातार कोशिश की जा रही हैं। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं का आयोजन नियमित अंतराल पर कराया जा रहा है, ताकि पठन–पाठन और परीक्षा का कैलेंडर समय पर आ सके।
परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि अब तक प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारी परीक्षा संचालन में सहयोग करते रहे हैं।विश्वविद्यालय को पूरा भरोसा है कि इस बार भी सभी की सहभागिता से परीक्षा शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।