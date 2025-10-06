Bhagalpur News शराब छापेमारी में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, ASI और ड्राइवर जख्मी
इशीपुर थाना क्षेत्र के बाघमारा चौक पर शराब छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ जिसमें एएसआई और चालक घायल हो गए। हमलावरों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और संदिग्धों को छुड़ा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, पीरपैंती। इशीपुर थाना क्षेत्र के बाघमारा चौक के समीप देर शाम करीब साढ़े सात बजे शराबी और शराब की बरामदगी के लिए गई उत्पाद विभाग की छापेमारी दल पर असमाजिक तत्वों ने हमला कर दिया।
जिससे एक एएसआई राकेश कुमार एवं चालक रौशन कुमार जख्मी हो गया, जबकि उत्पाद विभाग की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। स्कॉर्पियो गाड़ी के चारों तरफ का शिक्षा को लाठी डंडा से तोड़ दिया।
राकेश कुमार बादल ने बताया कि शराब तस्करी की सूचना पर गए थे।तीन चार संदिग्ध को हमारी टीम के द्वारा पकड़कर पूछताछ किया जा रहा था। एक बोतल शराब भी बरामद किए।
इसके तुरंत बाद चार बाइक पर आठ लोग सवार होकर उक्त स्थल पर पहुंच गए और लाठी डंडा से हमला शुरू कर दिया। जिससे गाड़ी का आगे,पीछे और अगल बगल का शिक्षा टूट गया और गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
बरामद शराब लेकर भाग गया और शराबी को भी छुड़ाकर भाग गया। इस बीच इसकी जानकारी इसकी सूचना तब इशीपुर थानाध्यक्ष को दी। जब शराबियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया।
इशीपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार को सूचना मिलते ही उनके नेतृत्व में इशीपुर थाना एसआई विकास कुमार और बृजेश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक सभी हमलावर फरार हो गए थे।
उत्पाद विभाग के कहलगांव थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि जख्मियों का रेफरल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। छापेमारी दल के द्वारा इशीपुर थाना क्षेत्र के बाघमारा चौक पर छापेमारी की जा रही थी।
तीन-चार संदिग्ध लोगों को पड़कर टीम पूछताछ कर रही थी। इसी क्रम में कुछ आसमाजिक तत्वों द्वारा छापेमारी दर पर हमला करते हुए उन संदिग्ध लोगों को भगा दिया। चालक एवं एएसआई को भी जख्मी कर दिया तथा गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।
इलाज के कारण अभी पूरी बात नहीं हो पाई है।उधर समाचार संप्रेषण तक इशीपुर थाना में कोई आवेदन नहीं दिया गया था।
इशीपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि सूचना पहुंच कर छापेमारी दल को वहां से लाया गया। हमलावर को चिन्हित करने का प्रयास एवं गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा हैं।आवेदन प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाई की जाएगी।
