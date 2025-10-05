Saharsa News: खुले क्षेत्र में धीरे-धीरे बढ़ रहा अतिक्रमण का दायरा, जिला प्रशासन और नगर निगम मौन

सहरसा में जिलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है जिसका उद्देश्य शहर को जाम मुक्त बनाना है। हालांकि अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रों में भी सड़कों के किनारे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है खासकर रमेश झा महिला कॉलेज और वीर कुंवर सिंह चौक जैसे इलाकों में। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि संबंधित विभागों की मिलीभगत से अतिक्रमण का दायरा बढ़ रहा है।

जागरण संवाददाता, सहरसा। शहर के सुंदर और जाम मुक्त बनाने के लिए डीएम की पहल पर लगातार शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वर्षों से अतिक्रमण के दायरे में आए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है।

