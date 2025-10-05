बांका में बढ़े साइबर ठगी के मामले, अंगूठा लगवाने के बहाने सीएसपी संचालक निकाल रहे रुपए

Language
    By Amarkant Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:33 PM (IST)

    बांका जिले के शंभुगंज में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं जहाँ ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) संचालक भी धोखाधड़ी में शामिल हैं। रानी देवी नामक महिला से एक सीएसपी संचालक ने अंगूठा लगवाकर 10 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बैंक विवरण और ओटीपी को सुरक्षित रखें और किसी भी ठगी की घटना पर तुरंत साइबर सेल से संपर्क करें।

    अंगूठा लगवाने के बहाने सीएसपी संचालक निकाल रहे रुपए। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। सरकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद साइबर ठगी के मामलों में कमी आने के बजाय बढ़ोतरी हो रही है। प्रखंड क्षेत्र में हर वर्ष लाखों रुपये की ठगी के मामले सामने आ रहे हैं।

    अब ठगों के साथ-साथ कुछ ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक भी भोले-भाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस बाबत सगुनी निवासी रानी देवी अपने यूको बैंक खाते की शेष राशि की जानकारी लेने सीएसपी केंद्र पहुंचीं।

    इस दौरान संचालक ने अंगूठा लगवाने के बहाने 10 हजार रुपये की निकासी कर ली। जब पीड़िता को पता चला, तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों के अनुसार, कुछ सीएसपी संचालक पहले ग्राहकों से मशीन में थंब लेकर लिंक फेल होने का बहाना करते हैं।

    ग्राहक के जाने के बाद, उसी थंब का इस्तेमाल कर खाते से अवैध निकासी कर लेते हैं। हाल ही में ऐसे ही एक यूको बैंक सीएसपी का निबंधन रद किया गया था, लेकिन पैरवी और पैसे के बल पर केंद्र फिर से चालू कर दिया गया, जिससे ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

    प्रभारी थानाध्यक्ष सुभाष चंद्र मिश्र ने बताया कि साइबर अपराध पर नियंत्रण के विशेष सेल कार्यरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने बैंक विवरण, पासबुक या ओटीपी किसी से साझा न करें और किसी भी ठगी की घटना होने पर तुरंत साइबर सेल से संपर्क करें।

    केस स्टडी 1- 3 सितंबर को कसबा गांव की शिक्षिका तरन्नुम से ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 86 हजार रुपये की ठगी की गई। थाने में शिकायत के बाद साइबर सेल में मामला दर्ज कराया।

    केस स्टडी 2- 24 जनवरी को रामचुआ गांव के पूर्व सैनिक बीके सिंह से फर्जी डीआईजी बनकर 1.92 लाख रुपये की ठगी की गई। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी दी थी।

    केस स्टडी 3- कमड्डी गांव की आशा कार्यकर्ता रेखा कुमारी के खाते से 14 हजार रुपये की निकासी कर ली गई। वह टीकाकरण राशि की जानकारी लेने सीएसपी केंद्र गई थी।

    केस स्टडी 4- चटमा गांव की पूनम देवी से किसान सम्मान निधि दिलाने के नाम पर 55 हजार रुपये निकाल लिए गए। इसी तरह आधा दर्जन आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी बीएलओ राशि भेजने के नाम पर ठगा जा चुका है।

