Bhagalpur News: आज से पेपरलेस होगा सदर अस्पताल, मरीजों को कतार से मिलेगा छुटकारा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। माडर्न सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब दवा लेते समय ही पर्चा भी मिलेगा। यानी मरीज पर्चा और दवा लेकर सीधे अपने घर जा सकेंगे। दरअसल, माडर्न सदर अस्पताल को मंगलवार से पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यदि सब कुछ सामान्य रहा, तो जिला अस्पताल में यह प्रक्रिया पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत मंगलवार से सभी मरीजों को टोकन दिए जाएंगे।

उस टोकन पर मरीज के नाम और नंबर अंकित रहेंगे। टोकन देखने के बाद डाक्टर भाव्या ऐप के माध्यम से मरीज की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मरीज को कौन-सी बीमारी है, जांच में क्या निकला है और कौन-सी दवाएं दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी एप पर अपलोड कर दी जाएगी।

इस व्यवस्था का लाभ यह होगा कि यदि मरीज भविष्य में दोबारा इलाज कराने आता है, तो उसके मोबाइल नंबर के आधार पर डाक्टर को यह जानकारी मिल जाएगी कि पहले उसे कौन-सी बीमारी थी और कौन-सी दवाएं दी गई थीं। इसके अलावा, मरीजों को लंबी कतार में लगने से भी मुक्ति मिलेगी। टोकन लेने के बाद मरीज सीधे डाक्टर के पास जा सकेंगे।