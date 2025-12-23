Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhagalpur News: आज से पेपरलेस होगा सदर अस्पताल, मरीजों को कतार से मिलेगा छुटकारा

    By Mihir Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:37 AM (IST)

    भागलपुर के सदर अस्पताल में आज से पेपरलेस व्यवस्था शुरू हो गई है। इससे मरीजों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और अस्पताल में कामकाज सुचारू रूप से हो सक ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। माडर्न सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब दवा लेते समय ही पर्चा भी मिलेगा। यानी मरीज पर्चा और दवा लेकर सीधे अपने घर जा सकेंगे। दरअसल, माडर्न सदर अस्पताल को मंगलवार से पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यदि सब कुछ सामान्य रहा, तो जिला अस्पताल में यह प्रक्रिया पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत मंगलवार से सभी मरीजों को टोकन दिए जाएंगे।

    उस टोकन पर मरीज के नाम और नंबर अंकित रहेंगे। टोकन देखने के बाद डाक्टर भाव्या ऐप के माध्यम से मरीज की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मरीज को कौन-सी बीमारी है, जांच में क्या निकला है और कौन-सी दवाएं दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी एप पर अपलोड कर दी जाएगी।

    इस व्यवस्था का लाभ यह होगा कि यदि मरीज भविष्य में दोबारा इलाज कराने आता है, तो उसके मोबाइल नंबर के आधार पर डाक्टर को यह जानकारी मिल जाएगी कि पहले उसे कौन-सी बीमारी थी और कौन-सी दवाएं दी गई थीं। इसके अलावा, मरीजों को लंबी कतार में लगने से भी मुक्ति मिलेगी। टोकन लेने के बाद मरीज सीधे डाक्टर के पास जा सकेंगे।

    डॉक्टर यदि कोई जांच लिखते हैं, तो टोकन के माध्यम से सीधे जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कौन-सी जांच करानी है, इसकी जानकारी भाव्या एप पर टोकन नंबर डालते ही पैथोलाजी में बैठे कर्मचारियों को मिल जाएगी।

    इसके बाद दवा काउंटर पर मरीज को दवाएं दी जाएंगी। दवा काउंटर पर दी गई सभी दवाओं की जानकारी भी एप पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके साथ ही मरीज को एक पर्चा दिया जाएगा, जिसमें दी गई दवाओं के नाम दर्ज होंगे। पर्चा और दवा लेकर मरीज अपने घर जा सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- भागलपुर में यातायात सुधार की कवायद तेज, पार्किंग-पिकअप प्वाइंट पर लगेंगे बोर्ड

    यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: ट्रेनों में बढ़ा चोरों का आतंक, मिथिलांचल एक्सप्रेस में यात्रियों का सामान चोरी