    भागलपुर में यातायात सुधार की कवायद तेज, पार्किंग-पिकअप प्वाइंट पर लगेंगे बोर्ड

    By Jitendra Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:23 AM (IST)

    भागलपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। शहर में पार्किंग और पिकअप प्वाइंट्स पर बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को सही जान ...और पढ़ें

    Hero Image

    शहर में यातायात सुधार की कवायद तेज। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन ने यातायात सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। नगर निगम व जिला प्रशासन की संयुक्त पहल पर प्रमुख मार्गों पर निर्धारित पार्किंग स्थलों, पिकअप प्वाइंट, नो पार्किंग व नो वेंडिंग जोन को स्पष्ट करने के लिए साइनेज बोर्ड लगाए जा रहे हैं। सोमवार को तिलकामांझी से सैंडिस कंपाउंड मार्ग में नो वेंडिंग जाने व नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ तिलकामांझी चौक पर पुलिस पोस्ट के निर्माण के लिए फाउंडेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब इसमें एल्यूमीनियम शीट से पोस्ट का केबिन बनाया जाएगा। बोर्ड व पोस्ट के कार्य ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार व टाउन प्लानर मन्नू यादव की देखरेख में हुए। यह कार्य पहले चरण में एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    तिलकामांझी चौक से बरारी तक के क्षेत्र को नो पार्किंग व नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। तिलकामांझी चौक के मुहाने से हटिया मार्ग तक भी नो पार्किंग लागू रहेगी। चौराहों से 70 मीटर की परिधि में पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिसकी सड़क पर स्पष्ट मार्किंग की जाएगी। शहर में वाहन चालकों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर पार्किंग व पिकअप प्वाइंट तय किए गए हैं।

    इनमें सैंडिस कंपाउंड में खेल भवन के पास, मेडिकल कॉलेज के समीप, कटहबाड़ी के सामने मुख्य सड़क के फ्लैंक पर, कचहरी चौक पर पेट्रोल पंप के सामने, सदर अस्पताल के पास फ्लैंक पर वाहनों की पार्किंग और यात्रियों के पिकअप की व्यवस्था की जाएगी। यहां बारी-बारी से बोर्ड लगाया जाना है। जबकि स्टेशन चौक से डिक्शन चौक तक भी एकतरफा आवागमन निर्धारित किया गया है।

    स्टेशन चौक के आसपास नो वेंडिंग जोन लागू रहेगा। नगर निगम चौक से मेडिकल कॉलेज के बीच चौराहे से 70 मीटर की दूरी को छोड़कर टोटो व ऑटो का पड़ाव स्थल का बोर्ड लगाया जाएगा। इसके साथ तिलकामांझी चौराहे पर बैठकर जूता-चप्पल ठीक करने वालों को शिफ्ट कर मेडिकल कॉलेज के पास बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए निर्धारित स्थल पर मोची जोन का बोर्ड लगाया जाएगा।

    नो वेंडिंग जोन के बोर्ड पर यह भी दर्ज रहेगा कि पीली रेखा के बाहर फुटपाथ पर व्यवसाय करने पर हर बार 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इन व्यवस्थाओं के धरातल पर उतरने से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और जाम की समस्या में कमी आएगी।