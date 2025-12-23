Muzaffarpur News: ट्रेनों में बढ़ा चोरों का आतंक, मिथिलांचल एक्सप्रेस में यात्रियों का सामान चोरी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जाड़े के मौसम में मुजफ्फरपुर-कोलकाता, मुजफ्फरपुर-छपरा-सिवान रेल रूट पर चोरों का आतंक बढ़ गया है। हर दिन किसी न किसी यात्री इसके शिकार हो रहे हैं। मिथिलांचल एक्सप्रेस में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया और हाथीदह स्टेशन के पास उतरकर भाग निकले। यात्री का मोबाइल भी ले गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की सूचना जीआरपी को समय से मिल गई। पांच-छह घंटे तक मोबाइल खुला भी रहा, उसका लोकेशन हाथीदह इलाके में ही बताया गया, फिर भी बदमाश पकड़ में नहीं आया। दोनों यात्रियों ने दरभंगा जीआरपी में प्राथमिकी कराई है। रेल एसपी वीणा कुमारी ने कहा प्राथमिकी कर हाथीदह जीआरपी को भेजा जा रहा है।

इधर हाथीदह जीआरपी थानाध्यक्ष ने कहा मोबाइल का लोकेशन हाथीदह में नदी की तरफ दियार इलाके में मिला था, लेकिन पकड़ में नहीं आया। यह भी कहा कि लखीसराय-किउल के बीच की होगी। यात्री की नींद हाथीदह में खुली तो पता चला कि सामान गायब है। मोबाइल का लोकेशन हाथीदह में मिलने के बाद भी जीआरपी थानाध्यक्ष इसे अपने क्षेत्र की घटना नहीं मान रहे।

यात्री रानी कुमारी सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के भहमा गांव का निवासी हैं। 13155 मिथिलांचल एक्सप्रेस से कोलकाता से एसी-2 में 45, 46, 47, 48 पर स्वजन के साथ गांव जा रही थी। वहीं दरभंगा के सरैया के डॉ. सोहैल ने बताया कि बर्थ के नीचे सभी सामान खींच कर चोर ले भागा। वे कोलकाता में रहते हैं, गांव दरभंगा के सरैया में है। कहा पत्नी, बेटी के साथ गांव के लिए चले, पूरी रात जगे रहे। लखीसराय के पास पूरे ए-वन कोच के यात्री एकसाथ सो गए।

ऐसा लगता है कि किसी ने नशे का स्प्रे कर दिया हो। 15 मिनट में नींद खुली तो कई लोगों का सामान गायब था। कोच के टीटीई पर आक्रोश जताया, कहा एसी-2 की बोगी का गेट जनरल की तरफ से खोल दिया गया। इससे चोर को पीछे से भागने का मौका मिल गया।

सद्भावना एक्सप्रेस में भी हो चुकी चोरी की घटना बीते एक पखवासे में बदमाशों ने सदभावना एक्सप्रेस में चोरी की दो अलग-अलग घटनाओं को अंजाम दिया है। 11 दिसंबर को रक्सौल से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली सदभावना एक्सप्रेस के एसी-2 में सफर करने के दौरान प्रीति खेमका के 15 लाख से अधिक के हीरा जड़ित आभूषणों के साथ आइफोन चोरी हो गया था। वे वाराणसी की रहने वाली हैं। मुजफ्फरपुर से वाराणसी जा रही थीं।