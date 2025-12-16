Bhagalpur News: अब 26 दिसंबर को होगा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव, 18 तक पार्षदों को भेजा जाएगा पत्र

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब 26 दिसंबर को होगा। इस आशय का पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को भेजा है। इसके पूर्व 29 दिसंबर को चुनाव कराने की तिथि निर्धारित की गई है।

अपरिहार्य कारणों से जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को जिला मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में जिला परिषद अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के लिए तिथि निर्धारण का अनुरोध राज्य निर्वाचन आयोग से किया गया था। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जिला परिषद अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि 29 दिसंबर के स्थान पर 26 दिसंबर को ही चुनाव करा लिया जाए। निर्वाचन की तिथि के संबंध में सभी सदस्यों को विधिवत रूप से सूचना 18 दिसंबर तक दे दी जाएगी।