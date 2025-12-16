Bhagalpur News: अब 26 दिसंबर को होगा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव, 18 तक पार्षदों को भेजा जाएगा पत्र
भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब 26 दिसंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पहले यह चुनाव 29 दिसंबर को होना था। न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब 26 दिसंबर को होगा। इस आशय का पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को भेजा है। इसके पूर्व 29 दिसंबर को चुनाव कराने की तिथि निर्धारित की गई है।
अपरिहार्य कारणों से जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को जिला मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में जिला परिषद अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के लिए तिथि निर्धारण का अनुरोध राज्य निर्वाचन आयोग से किया गया था।
इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जिला परिषद अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि 29 दिसंबर के स्थान पर 26 दिसंबर को ही चुनाव करा लिया जाए। निर्वाचन की तिथि के संबंध में सभी सदस्यों को विधिवत रूप से सूचना 18 दिसंबर तक दे दी जाएगी।
अधिकांश पार्षदों के जिले के बाहर रहने की वजह से वाट्सएप पर सूचना भेजी जा रही है। इधर, उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का पद्भार ग्रहण के बाद से तीन माह बाद कामकाज शुरू हो गया है।
विभाग की ओर से कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है। प्रभारी अध्यक्ष को डोंगल नहीं मिलने की वजह से बकाये राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। प्रभारी अध्यक्ष प्रणव कुमार ने बताया कि कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है। डोंगल के लिए विभाग को लिखा गया है।
