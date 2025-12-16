Language
    Bhagalpur News: प्रभार हस्तांतरण में लापरवाही, प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी

    By Jagran News Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    भागलपुर में, डीपीओ (माध्यमिक शिक्षा) ने कई विद्यालयों में नए प्रधानाध्यापकों को प्रभार नहीं सौंपने पर पांच प्रधानाध्यापकों से जवाब मांगा है। उन्हें 24 ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के कई विद्यालयों में नए प्रधानाध्यापकों को अब तक संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपे जाने को डीपीओ (माध्यमिक शिक्षा) ने गंभीर अनुशासनहीनता माना है। मामले में पांच प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापकों से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है।

    डीपीओ (माध्यमिक शिक्षा) विनय कुमार सुमन ने विद्यालयों का संपूर्ण प्रभार निर्धारित प्रधानाध्यापक को हस्तांतरित नहीं किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है।

    उन्होंने बताया कि पूर्व में जिले के सभी उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पूर्व प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आदेश जारी होने के तीन दिनों के भीतर नवपदस्थापित प्रधानाध्यापक को पूरा प्रभार सौंपते हुए इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

    इसके बावजूद कुछ विद्यालयों में अब तक प्रभार हस्तांतरण नहीं किया गया, जिसे उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना गया है।

    इस संबंध में नाथनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय मनियारपुर के प्रधानाध्यापक मुरारी प्रसाद, शाहकुंड प्रखंड के जयप्रकाश मध्य विद्यालय पंचरुखी के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार, कहलगांव प्रखंड के मध्य विद्यालय रमजानीपुर के प्रधानाध्यापक चमक लाल सिंह, पीरपैंती प्रखंड के मध्य विद्यालय रोशनपुर के प्रधानाध्यापक सियाराम रजक तथा सबौर प्रखंड के मध्य विद्यालय कुरपट के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार दास से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    डीपीओ ने पत्र में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।