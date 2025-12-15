Language
    दो मंजिला बनेगा भागलपुर स्टेशन का मॉड्यूलर वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर की भी होगी व्यवस्था

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    छठ पूजा के बाद होली में संभावित भीड़ को देखते हुए भागलपुर स्टेशन पर मॉड्यूलर वेटिंग हॉल बनेगा। रेलवे बोर्ड की टीम ने स्थल निरीक्षण किया है। तीन हजार स ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। छठ पूजा के बाद अब होली में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए भागलपुर स्टेशन पर मॉड्यूलर वेटिंग हॉल (स्थाई होल्डिंग एरिया) को विकसित करने की दिशा में रेलवे ने प्रक्रिया तेज कर दी है। दो मंजिला होल्डिंग एरिया बनेगा। होली तक स्थाई होल्डिंग एरिया बनाने से पहले रेलवे बोर्ड की दो सदस्यीय टीम ने सोमवार का स्थल निरीक्षण किया।

    यात्री सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे इंडिया टेक्निकल इंजीनियरिंग (आरआईटीईएस) की मैनेजर शुभा बनर्जी व आर्किटेक्ट विवेक पाल ने स्थाई होल्डिंग एरिया के निर्माण के लिए आरक्षण टिकट केंद्र, मोटरसाइकिल स्टैंड सहित सर्कुलेटिंग एरिया में तीन जगहों में जमीन का जायजा लिया।

    स्टेशन डायरेक्टर उत्पल शर्मा, एरिया आफिसर प्रवीण कुमार, स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश, सीटीआई फुल कुमार शर्मा व अन्य रेलवे अधिकारी उनके साथ रहे। तीन हजार स्क्वायर मीटर में होल्डिंग एरिया निर्माण होना है। छठ पूजा और होली के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया में ही जनरल टिकटों की बिक्री होगी।

    इसके लिए स्थाई टिकट बिक्री काउंटर का निर्माण होना है। टिकट कटा कर ही यात्रियों को होल्डिंग एरिया में प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए सिटिंग की व्यवस्था होने के साथ ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड व शौचालय की व्यवस्था रहेगी। आरक्षण टिकट वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए अलग से इंट्री प्वाइंट बनेगा।

    इस दौरान अधिकारियों से यह चर्चा की गई कि मोटरसाइकिल स्टैंड के पास होल्डिंग एरिया बनाने से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए परेशानी नहीं होगी। क्योंकि वीआइपी गेट से लोग सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे और इसके लिए स्कलेटर और फुटओवर ब्रिज का उपयोग करने की जरूरत भी कम पड़ेगी।

    आरक्षण टिकट केंद्र के सामने वाली जमीन पर बनाने पर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए होल्डिंग एरिया के पास से फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराने और आरक्षण टिकट वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए अलग से इंट्री प्वाइंट बनाने पर बल दिया गया।

    टीम को अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रतिदिन अप-डाउन 108 ट्रेनें यहां से गुजरती हैं। सामान्य दिनों में 45-50 यात्रियों का आवागमन होता है। जबकि छठ पूजा के दौरान 30-35 हजार यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। यही स्थिति होली के दौरान भी होती है।

    अधिकारियों ने बताया कि एक नंबर को छोड़ अन्य प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई कम है। प्लेटफॉर्म दो-तीन के एफओबी की सीढ़ियों की चौड़ाई भी काफी कम है। जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। हालांकि, प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर 24 कोच का करने और सीढ़ियों की चौड़ीकरण करने की योजना बनाई गई है।

    आरआईटीईएस की मैनेजर शुभा बनर्जी ने कहा कि स्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रोजेक्ट तैयार कर रेलवे बोर्ड को जल्द भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के आधार पर काम शुरू किया जाएगा।