Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर में नशे के कारोबार को लेकर दो गुटों में चाकूबाजी और फायरिंग, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:22 AM (IST)

    भागलपुर में नशे के कारोबार को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें चाकूबाजी और गोलीबारी शामिल थी। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घट ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बबरगंज थानाक्षेत्र के कुतुबगंज में मंगलवार की रात को नशीले पदार्थ के कारोबार को लेकर दो गुटों के बीच फायरिंग और चाकूबाजी की घटना हुई।

    इस घटना में सोनू चौरसिया गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसके गर्दन में चाकू से वार का गहरा जख्म है। चिंताजनक स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक इलाज के बाद देर रात जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल के डाक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर डीएसपी-2 राकेश कुमार के अनुसार कुतुबगंज के गुलशन व उसके दोस्त हिमांशु का सोनू से विवाद चल रहा था। रात करीब साढ़े दस बजे सोनू का गुलशन और हिमांशु से विवाद हो गया। इस दौरान गुलशन ने सोनू गोली चला दी।

    इसके बाद उसने सोनू पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। उसके गर्दन पर चाकू का गहरा जख्म है। इसी बीच गश्ती गाड़ी भी वहां पहुंची। सोनू के लोग गुलशन और हिमांशु को खदेड़ रही थी। पुलिस ने गुलशन को दबोच लिया, जबकि हिमांशु भाग निकला। गुलशन के पास से खून से सना चाकू भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में गुलशन ने बताया कि गोली नहीं लगने पर सोनू पर उनलोगों ने चाकू से वार किया।

    डीएसपी का कहना है कि सोनू को गोली लगी है या नहीं यह एक्सरे में पता चल सकेगा। डाक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में भी दोनों पक्ष के बीच विवाद हुआ था। सोनू दो-तीन बार शराब तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है।

    गुलशन आज ही बाहर से अपने घर आया था और घटना को अंजाम दिया। हालांकि गुलशन के विरुद्ध अबतक कोई भी मामला दर्ज होने की बात से इन्कार करते हुए डीएसपी ने बताया कि नशीले पदार्थ को लेकर घटना हुई इसकी जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- GMCH में हंगामा: दही के ऑर्डर पर भिड़े जूनियर डॉक्टर-जीविका दीदी, कैंटीन ठप; चार इंटर्न निलंबित

    यह भी पढ़ें- शीतलहर का कहर: आठवीं तक के बच्चों की कक्षाएं 27 तक बंद, 9वीं-12वीं की कक्षाओं की टाइमिंग बदली