GMCH में हंगामा: दही के ऑर्डर पर भिड़े जूनियर डॉक्टर-जीविका दीदी, कैंटीन ठप; चार इंटर्न निलंबित

जागरण संवाददाता, बेतिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में जूनियर डाक्टरों और जीविका दीदियों के बीच हुए विवाद का असर अस्पताल की व्यवस्था पर मंगलवार को दिखा। सोमवार की रात से ही जीविका रसोई की कैटिंग सेवा पूरी तरह ठप हो गई। चोटिल जीविका कर्मियों का इलाज जीएमसी अस्पताल में चल रहा है। करीब 24 घंटे तक सेवा बहाल नहीं होने से 400 से अधिक मरीजों के परिजन और अन्य लोगों को भोजन नहीं मिल सका।

हालात ऐसे रहे कि कई स्वजनों को रात भूखे सोना पड़ा। मंगलवार को दिन में बाहर से महंगे दाम पर नाश्ता और भोजन करना पड़ा। हालांकि, मरीजों के लिए जीविका रसोई से पथ्य और नाश्ता समय-समय पर दिया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुधा भारती ने बताया कि पीड़ित जीविका दीदियों से चार इंटर्न की पहचान कराई गयी है। चारों को क्लास और ओपीडी कार्य से निलंबित किया गया है। इन चारों इंटर्न छात्रों को जीविका कैंटीन में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मारपीट में जीविका दीदियों के गहने व 11,500 रुपये गायब जीएमसीएच में इलाजरत चिंता देवी, काजल देवी, बबली देवी और अनीता देवी ने कहा कि मारपीट के दौरान उनके गले से मंगलसूत्र, नाक का कील गायब हो गया। बिक्री काउंटर के गल्ले से 11 हजार 500 रुपये भी गायब है।

जीविका रसोई संचालित करने वाली दीदियों का कहना है कि मामले की जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई है। दीदियों ने खुद को असुरक्षित महसूस करने और टीओपी पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। जीविका कैंटीन के मैनेजर बजरंग ने बताया कि फिलहाल की जीविका दीदी जख्मी है। मरीजों को वार्ड में नाश्ता, खाना उपलब्ध कराई जा रही है।

सुरक्षा सुनिश्चित होने पर कैंटीन शुरू की जाएगी। वहीं जूनियर डाक्टरों का कहना है कि खाने के आर्डर में बदलाव की बात कहने पर जीविका दीदियों ने बदतमीजी शुरू कर दी और एक साथी को गेट बंद कर बंधक बना लिया गया। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। डाक्टरों ने मारपीट के आरोपों को गलत बताया है।

दही का आर्डर न लेने पर बढ़ा विवाद अस्पताल सूत्रों के अनुसार, सोमवार को इंटर्न व जूनियर डाक्टर जीविका रसोई में भोजन करने पहुंचे थे। दही और आमलेट का आर्डर दिया गया था, लेकिन भोजन तैयार होने के बाद दही लेने से इनकार कर दिया गया। इसी बात को लेकर रसोई कर्मी सिद्धार्थ गुप्ता ने एक साथ आर्डर देने की बात कही। इसके बाद कहासुनी बढ़ी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद आक्रोशित जीविका दीदियों ने संबंधित डाक्टर को पकड़कर अधीक्षक के पास ले जाने का प्रयास किया। इसी दौरान अन्य इंटर्न डाक्टरों के पहुंचने पर स्थिति और बिगड़ गई। इसमें आधा दर्जन से अधिक जीविका दीदी और अन्य कर्मी घायल हो गए।

देर रात तक होती रही घटना की समीक्षा घटना की जानकारी मिलते ही डीएम तरनजोत सिंह जीएमसीएच पहुंचे और जीविका दीदियों व अस्पताल अधीक्षक से बातचीत की। डीएम ने कहा कि तीन सदस्यीय टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई होगी। व्यवस्था में किसी स्तर पर मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर विवाद को लेकर सोमवार देर रात जीएमसीएच के प्राचार्य कार्यालय में प्राचार्य डा. दिनेश कुमार, अधीक्षक डा. सुधा भारती सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। घटना की समीक्षा करते हुए दोषी पाए जाने वाले इंटर्न डाक्टरों पर दंडात्मक कार्रवाई पर चर्चा की गई।