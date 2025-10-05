भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन सड़क पर 1836 करोड़ रुपये होंगे खर्च, दो चरणों में पूरा होगा काम

भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन सड़क पर 1836 करोड़ रुपये होंगे खर्च, दो चरणों में पूरा होगा काम
भागलपुर में अलीगंज बाईपास से भलजोर तक फोरलेन सड़क निर्माण के लिए 1836 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह सड़क दो चरणों में बनेगी जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी क्योंकि इसमें 12 बस स्टैंड और टॉयलेट ब्लॉक होंगे। सरकार का प्रयास है कि कम से कम निजी जमीन का अधिग्रहण हो।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। अलीगंज बाइपास से भलजोर (हंसडीहा) तक फोरलेन सड़क निर्माण पर 1836 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 973 करोड़ से भागलपुर के अलीगंज बाइपास से ढाकामोड़ और 863 करोड़ से ढाकामोड़ से भलजोर तक की सड़क बनेगी।
केंद्रीय भूतल एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तीन अक्टूबर को राशि की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही फोरलेन निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। निर्माण कार्य दो चरणों में होगा। जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। सबकुछ ठीक रहा तो दिसंबर के अंत तक सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा।
राहगीरों की सुविधाओं का ख्याल
भागलपुर से हंसडीहा के बीच 65 किलोमीटर लंबा बनने वाले फोरलेन पर राहगीरों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। इस मार्ग में 12 जगहों पर बस स्टैंड और टायलेट ब्लाक बनाए जाएंगे। बस स्टैंड बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। सड़क चौड़ी होने से हादसों में कमी आएगी। निर्माण कार्य एनएच विभाग कराएगा।
कम से कम निजी जमीन के अधिग्रहण की कोशिश
विभाग प्रयास कर रहा है कि कम से कम निजी जमीन का अधिग्रहण हो और अलाइनमेंट भी सीधी रहे। जिस दिशा में ज्यादा सरकारी जमीन है उसी तरफ अलाइनमेंट तय किया जाए। इसमें जो जगह बचेगी वहां बस स्टैंड और टॉयलेट ब्लॉक बनाया जाएगा।
पहले चरण में भागलपुर से ढाकामोड़ खड़हरा और दूसरे चरण में ढाकामोड़ के खड़हरा से भलजोर तक फोरलेन सड़क का निर्माण होगा। सड़क 35 से 40 मीटर चौड़ी होगी। एनएच विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि फोरलेन सड़क के अलाइनमेंट में सरकारी जगहों पर बस स्टैंड व पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक बनेगा।
फोरलेन के लिए अलाइनमेंट को सीधा रखा जाएगा। इसके बाद भी निजी जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। कम से कम जमीन अधिग्रहण हो इसलिए डीपीआर में कुछ बदलाव किया गया है।
- 45 पुल-पुलिया व कल्वर्ट का निर्माण होगा
- सड़क के दोनों ओर एक-एक मीटर चौड़ा फुटपाथ बनेगा।
- ढाकामोड़ और पंजवारा रोड के पास रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा।
- जगदीशपुर और पुरैनी में फ्लाईओवर ब्रिज तथा रजौन में सर्विस रोड बनेगा।
- सड़क में तीन मीटर डिवाइडर, तो दो मीटर सोल्डर बनेगा।
- जहां जलजमाव की समस्या है वहां पीसीसी का निर्माण होगा।
- रजौन और जगदीपुर के बीच टोल प्लाजा बनेगा
